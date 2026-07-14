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▲賴清德參訪佛光山極樂寺。（圖／總統府提供）

▲ 賴清德參訪慈濟基隆靜思堂。（圖／總統府提供）

▲ 賴清德參訪泰安市民農園認養中心。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（14）日前往基隆參訪佛光山極樂寺及慈濟基隆靜思堂，祈求台灣國泰民安、風調雨順，並向鄉親說明政府推動多項照顧學生、年輕人及長輩的社會福利政策，政府會將增加的稅收用於照顧人民，期盼台灣經濟持續發展、國家社會更進步；此外，他也參訪泰安市民農園認養中心，親自體驗挖竹筍，並前往市民菜園參觀，了解市民農園運作情形。賴清德於「佛光山極樂寺」致詞時表示，今天是農曆初一，他特別在極樂寺舉行消災法會時前來禮佛，為台灣人民祈福，也祈求台灣國泰民安、風調雨順，基隆四時無災、八節有慶，大家都能闔家平安。賴清德指出，佛光山星雲大師一生致力推動人間佛教，並在文化、教育、慈善及社會服務等領域奉獻良多，極樂寺秉持星雲大師精神，不僅熱心公益、護持佛法及宣揚佛教，也成為基隆市民不分年齡、男女老幼都能前來禮佛、共修及參與公益的重要場所，將佛教精神落實於日常生活，令人敬佩。隨後，賴清德前往「慈濟基隆靜思堂」參訪時表示，慈濟在基隆、台南及全台各縣市都設有精舍，不僅是信仰中心，也是慈善、環保、社會關懷及社會服務的中心。針對證嚴上人、所有慈濟的師兄姐及志工對家庭、社會及國家的重大貢獻，要特別表達誠摯感謝。賴清德提到，今年開始台灣65歲以上長輩已超過全國人口20%，一方面代表國家社會及醫療持續進步，人民更加長壽；另一方面則反映少子女化趨勢，導致長輩人口比例提高。面對人口結構改變，政府除了要好好照顧長輩，也要運用國家的力量，協助年輕家庭減輕負擔，讓年輕一代敢婚、願生、樂養。談及推動社會福利政策。賴清德說，第一，政府在全臺各地都設有長照據點，靜思堂也是其中之一；第二，政府鼓勵生育，推動「0到6歲國家一起養」政策；第三，政府推出「0到18歲成長津貼」。賴清德說，他在萬里出生、長大，就學期間看見有同學家中發生變故，必須提早進工廠工作、無法繼續升學，或就讀高職夜間部，白天仍需上班。因此，他認為台灣經濟發展好，未來應避免這樣的情形發生，在擔任總統之後即推動高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，每年補助私立大專校院學生3萬5,000元，並另外提供經濟弱勢學生每年1萬5,000元到2萬元的補助。不論孩子出生在哪一個家庭，政府都有責任幫助任何想讀書的孩子有書可讀；孩子透過教育取得專業知識，改善個人生活，個人生活好，國家社會也會跟著好。賴清德提到，針對國民年金及老農津貼，從今年7月起，每人每月可以分別領取5千元及1萬元。他強調，人民是國家的主人，在經濟進步，稅收增加的情況下，政府會將增加的稅收用於照顧人民，期盼與國人繼續共同打拚。賴清德接著參訪泰安市民農園認養中心，他說，無論是擔任行政院長或總統，對於農民權益都相當重視，在擔任台南市長時也看到因年輕人不願投入農業工作，有許多農民即使高齡80歲仍持續務農，因此，政府有責任建立制度吸引青年投入農業，所以他主張以農立國，建立農民社會安全制度，推動「農民健康保險」、「農民職業災害保險」、「農民退休儲金」、「老農津貼」及「農業保險」，讓農民在工作期間及退休後都能獲得保障，遭遇颱風等天然災害時亦能獲得補助等，以制度化方式保障農民權益。賴清德進一步指出，農業攸關糧食安全，對國家發展至關重要，因此政府義不容辭、有責任照顧農民。除了建立制度鼓勵青年投入農業，行政院也從今年7月起調升國民年金及老農津貼，每人每月可以分別領取5千元及1萬元。他並強調，台灣經濟進步，政府應將增加的稅收用於照顧人民，尤其農民對台灣貢獻良多，不僅維護糧食安全，也長期支持工商業發展，因此，在工商業與科技產業發展有成之後，他也期盼大家可以回頭支持傳統產業，帶動經濟持續發展，讓農民獲得更完善的照顧。