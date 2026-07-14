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食藥署今（14）日下午公布，昨晚接獲泰山通報，自主送驗的不飽和調合油（2L、1.5L）、花生風味調合油（2L）檢出苯駢芘超標；目前都經預防性下降。目前累積預防性下架總重達7619.5公噸。泰山自主送驗的「泰山不飽和調合油2L」、「泰山不飽和調合油1.5L」及「泰山花生風味調合油2L」，分別檢出苯(a)駢芘2.2 μg/kg、2.2 μg/kg及2.3 μg/kg，均超過法定限量標準。食藥署副署長王德原表示，這三項都是先前公布有疑慮的5批油品，已經在10日下架，並沒有進入市面。「泰山不飽和調合油2L」及「泰山不飽和調合油1.5L」使用中聯公司批號315-1150510大豆沙拉油作為原料，2項產品均未出貨，未流入市面。「泰山花生風味調合油2L」使用中聯公司批號315-1150510及313-1150512大豆沙拉油作為原料，該產品已依食藥署先前要求，於115年7月10日中午12時前完成全面下架。