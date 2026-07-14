隨著中國民眾赴韓旅遊市場持續升溫，本就已經有許多中國遊客的濟州島，人潮不減反增，「是否開放中國人在濟州租車自駕」的議題，再次成為韓國社會討論焦點。地方政府認為，提升旅遊便利性，有助於帶動觀光消費，但相關構想曝光後，也引發居民對交通安全的疑慮。
根據《韓國時報》報導，這並非當地第一次進行相關討論，早在10餘年前，濟州島曾提出修法，希望允許中國旅客租車，但當時並未通過。現在之所以又被提出來，是因今年新上任的濟州道政府在內部會議時，提到該如何提升觀光收入，包含是否讓中國旅客接受短時間駕駛教育後，便讓他們在濟州島租車。
報導指出，政策卡住的主要原因，是中國並非《日內瓦道路交通公約》國際駕照制度的適用國，而韓國目前不承認中國核發的駕照，所以中國人一般不能像美國、日本或台灣等部分國家的遊客一樣，持符合規定的國際駕照租車。
反對者主要的質疑是，遊客在濟州租車的比例本來就不低，交通事故率已經高於韓國其他地區，擔心開放更多對韓國交通規則不熟悉的旅客上路，只會增加事故風險，屆時責任認定、保險理賠及執法都將更加複雜，強調濟州島不是駕訓班，短時間的訓練並不足以確保安全。
支持者則認為，中國是濟州島最大的海外客源，若自由行的旅客無法自己開車，行程安排就會受到很大限制，相信若能建立完善的教育、法規及保險制度，就有望兼顧安全、旅遊品質、消費與地方觀光。
濟州漢拿大學旅遊政策教授文成鐘（Moon Sung-jong，音譯）指出，在沒有任何準備的情況下，立即開放是倉促之舉，建議採取分階段方式，先改善公共交通，教育遊客了解濟州島道路環境，並達成社會共識、完善相關法規：「從長遠來看，允許中國遊客在濟州島租車自駕是難以避免的，我們需要做好充分準備，一步一步解決這個問題。」
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報導指出，政策卡住的主要原因，是中國並非《日內瓦道路交通公約》國際駕照制度的適用國，而韓國目前不承認中國核發的駕照，所以中國人一般不能像美國、日本或台灣等部分國家的遊客一樣，持符合規定的國際駕照租車。
反對者主要的質疑是，遊客在濟州租車的比例本來就不低，交通事故率已經高於韓國其他地區，擔心開放更多對韓國交通規則不熟悉的旅客上路，只會增加事故風險，屆時責任認定、保險理賠及執法都將更加複雜，強調濟州島不是駕訓班，短時間的訓練並不足以確保安全。
支持者則認為，中國是濟州島最大的海外客源，若自由行的旅客無法自己開車，行程安排就會受到很大限制，相信若能建立完善的教育、法規及保險制度，就有望兼顧安全、旅遊品質、消費與地方觀光。
濟州漢拿大學旅遊政策教授文成鐘（Moon Sung-jong，音譯）指出，在沒有任何準備的情況下，立即開放是倉促之舉，建議採取分階段方式，先改善公共交通，教育遊客了解濟州島道路環境，並達成社會共識、完善相關法規：「從長遠來看，允許中國遊客在濟州島租車自駕是難以避免的，我們需要做好充分準備，一步一步解決這個問題。」