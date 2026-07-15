2026下半年，星象變動也帶動整體運勢洗牌！知名命理專家小孟老師特別提醒，受土星逆行與冥王星進入關鍵宮位等凶星影響，下半年有「三大星座」運勢容易拉警報，不僅精神壓力加劇、健康亮紅燈，更可能遭逢嚴重的破財危機。其中水瓶座高居危險榜首，若盲目追高投資恐面臨慘賠風險，民眾務必提早防範。
🟡 2026下半年三星座當心！水瓶雙魚摩羯衝擊大
隨著星象推移，下半年的能量場帶來不少考驗。小孟老師分析，受到土星逆行與冥王星移動的雙重影響，部分星座在心理狀態、身體狀況及個人財務上都將承受不小的衝擊。其中，運勢需要特別留意的三大星座由輕至重分別為摩羯座、雙魚座與水瓶座。老師建議這三個星座的民眾，下半年除了要時刻調整生活作息與財務策略外，也需要學會讓大腦與腦壓放鬆，才能順利化解星象帶來的低潮期。
🟡 雙魚座精神差恐破財！摩羯座當心發胖與頭暈
名列第三名的摩羯座，下半年因土星逆行進入工作宮位，健康狀況首當其衝。若平時有不良生活習慣或飲食不規律，極易出現體重發胖或頭暈目眩等症狀，若從事高壓工作，建議多安排出國走走或到戶外吸收芬多精以舒緩身心。第二名的雙魚座則受冥王星進入精神宮位影響，精神狀態較差且煩惱偏多，投資理財切忌聽信謠言以免嚴重破財；若出門旅遊更要當心交通事故或交通罰單。老師建議雙魚座平時可多聽心靈音樂，或穿戴綠色衣服、隨身攜帶綠色樹葉來求平安。
🟡 水瓶座逢冥王星衝擊！命理師親授綠色開運法
高居第一名的水瓶座，下半年迎來冥王星直衝本命宮位的強烈考驗。小孟老師警示，水瓶座在投資理財上務必極度謹慎，切勿聽信道聽途說的明牌，更萬萬不可盲目追高已經位於高點的股票或基金，否則極易落入慘賠陷阱。針對上述三大危險星座，小孟老師親授通用的開運解套秘訣：多接觸「綠色」事物能幫助釋放身心壓力，建議可在辦公桌、洗手間、化妝室或梳妝台擺放綠色植物，多看植物能讓大腦達到深層放鬆，順利安度下半年。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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隨著星象推移，下半年的能量場帶來不少考驗。小孟老師分析，受到土星逆行與冥王星移動的雙重影響，部分星座在心理狀態、身體狀況及個人財務上都將承受不小的衝擊。其中，運勢需要特別留意的三大星座由輕至重分別為摩羯座、雙魚座與水瓶座。老師建議這三個星座的民眾，下半年除了要時刻調整生活作息與財務策略外，也需要學會讓大腦與腦壓放鬆，才能順利化解星象帶來的低潮期。
🟡 雙魚座精神差恐破財！摩羯座當心發胖與頭暈
名列第三名的摩羯座，下半年因土星逆行進入工作宮位，健康狀況首當其衝。若平時有不良生活習慣或飲食不規律，極易出現體重發胖或頭暈目眩等症狀，若從事高壓工作，建議多安排出國走走或到戶外吸收芬多精以舒緩身心。第二名的雙魚座則受冥王星進入精神宮位影響，精神狀態較差且煩惱偏多，投資理財切忌聽信謠言以免嚴重破財；若出門旅遊更要當心交通事故或交通罰單。老師建議雙魚座平時可多聽心靈音樂，或穿戴綠色衣服、隨身攜帶綠色樹葉來求平安。
🟡 水瓶座逢冥王星衝擊！命理師親授綠色開運法
高居第一名的水瓶座，下半年迎來冥王星直衝本命宮位的強烈考驗。小孟老師警示，水瓶座在投資理財上務必極度謹慎，切勿聽信道聽途說的明牌，更萬萬不可盲目追高已經位於高點的股票或基金，否則極易落入慘賠陷阱。針對上述三大危險星座，小孟老師親授通用的開運解套秘訣：多接觸「綠色」事物能幫助釋放身心壓力，建議可在辦公桌、洗手間、化妝室或梳妝台擺放綠色植物，多看植物能讓大腦達到深層放鬆，順利安度下半年。
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