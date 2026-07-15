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▲陳隨意上前關心，隋棠一直道歉。（圖／翻攝自YouTube 請世界吃桌）

隋棠在實境節目《請世界吃桌》中和千千換職務引來爭議，而她如願轉進內場，在第5集中所有人一起學做菜，她卻因為切菜動作太慢，導致所有人停下工作等她，藍正龍和陳隨意還上前關心進度，隋棠則是不好意思地頻頻道歉。隋棠在最新一集中如願轉入內場學做菜，「大頭師」蔡瑞成教大家做金瓜什錦炒米粉，但隋棠切菜速度太慢，導致所有人都備好料，她卻還在切南瓜，大家只好停下工作等她跟上進度，隋棠也不好意思地頻頻道歉，藍正龍和陳隨意則上前關心她的狀況，並告訴她不著急，慢慢來，展現同事情誼。不過慢工出細活，隋棠最後的成品也不錯，而且在切花枝時被師傅讚刀工俐落，浩子說她之前都被外場耽誤了，連千千都圍觀，大讚：「棠姐很會切！」前一集中，隋棠因想進內場，提出和千千換職務，但態度強硬讓場面一度尷尬。事後千千也在直播中澄清和隋棠並沒有爭執，隋棠私下還會關心她的狀況，「沒有任何人欺負我！」還說自己到最後變成霸氣的忙內（團體中的老么），要粉絲放心。