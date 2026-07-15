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▲代表隊選手歷經數月集訓，就IYPT賽事命題進行深度研究。（圖／徐有庠先生紀念基金會提供）

▲徐有庠基金會及台師大物理系，共同支持台灣青年學子站上國際舞台。（圖／徐有庠先生紀念基金會提供）

被譽為「物理世界盃」的國際青年物理學家辯論錦標賽（International Young Physicists' Tournament, IYPT）第39屆賽事於瑞士蘇黎世順利落幕。本屆共有來自全球35個國家的頂尖青年科研隊伍同場競技，台灣代表隊歷經一週高強度的激烈思辨與實作攻防，最終以優異的實驗設計與縝密的邏輯答辯脫穎而出，成功為台灣摘下「銀牌」殊榮，再次向世界證明台灣學子的基礎科學實力與國際競爭力。台灣代表隊能有如此傲人成就，絕非一朝一夕之功。遠東集團「徐有庠先生紀念基金會」秉持創辦人重視「科技創新」的精神，長年致力於科普教育向下扎根。自2009年起，基金會攜手國立臺灣師範大學物理學系共同主辦「徐有庠盃－臺灣青年學生物理辯論競賽（TYPT）」，全面導入IYPT國際賽制，多年來的深耕更獲得教育部國民及學前教育署支持，擔任本活動指導單位，形成緊密的產官學合作模式，成為台灣高中生接軌國際物理舞台最具指標性的選訓平台。在今年的蘇黎世賽場上，台灣代表隊由五位經由國內「徐有庠盃」層層選拔與長期密集培訓的高中菁英組成，隊員包括：羅大釗（高雄中學）、郭宥妤（高雄中學）、許涵寊（高雄中學）、黃奕安（建國中學）、謝紹謙（台南一中）。IYPT競賽模式與傳統紙筆測驗截然不同，它不設標準答案。賽事每年皆會公布17道開放性物理命題，參賽隊伍必須花費近一年的時間，自行搜集文獻、設計實驗、拆解數據並建立物理模型。在賽場上，三隊一組輪流擔任「報告方（Reporter）、提問方（Opponent）、評論方（Reviewer）」三種角色，進行全英語學術攻防。這不僅是物理素養的較量，更是邏輯推理、危機應變與團隊合作的跨領域整合挑戰。本次代表隊由台師大物理系副教授徐鏞元、教授駱芳鈺親自帶隊，並邀請曾獲IYPT金牌、現就讀陽明交通大學的葉亘祐共同擔任領隊。透過跨世代的國手經驗傳承與沙盤推演，成功協助學員在緊湊的賽程中穩住陣腳，展現出超乎同齡的科學眼光與心理素質。隨著生成式AI與量子科技飛速發展，未來的頂尖人才不僅需要學科知識，更需要將複雜現象轉化為邏輯驗證的「實戰研究力」。台灣代表隊學子在備賽過程中所獲得的「快速進入陌生領域、建立研究邏輯」能力，正是未來最難被AI取代的競爭優勢。徐有庠先生紀念基金會表示，未來將持續挹注民間資源，期盼發揮拋磚引玉之效，促使產官學界建立更完善的人才培育體系，讓台灣的基礎科學教育持續在世界舞台發光發熱。