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▲藍白立委抗議「卓榮泰下台」（圖／記者朱永強攝）

行政院長卓榮泰今（14）日赴立院提出「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告」並備質詢，不過，在卓榮泰上台前，藍白立委就在議場前掛滿布條，上面寫著「卓榮泰該下台就下台」、「民進黨讓人民吃癌油」、「跳票食安五環」等，藍白立委更包圍站在台上的卓榮泰，並高喊著「民進黨獨裁卓榮泰下台」、「沒有食安沒有院長」，抗議了約10分鐘後，卓榮泰才開始進行專報。對於卓榮泰今日赴立法院進行「沙拉油事件」專報，在會議開始前，國民黨團在議場外召開記者會，黨團總召傅崐萁表示，致癌油事發至今，行政院全部蓋牌，時至今日，全國沸沸揚揚，全民都在擔心，但賴清德帶領的民進黨，竟無一人出來道歉。在賴清德的帶領之下，讓全民吃毒油，多少孩子吃了多久的致癌毒油，至今沒有任何答案。但在昨天行政院會，卓榮泰已指示要重新上架。「沒有食安，沒有院長。毒油害台，院長下台」，傅崐萁認為，民進黨給台灣人吃毒油，民進黨政府應該要下台，賴清德應該要道歉，卓榮泰應該要下台。今日卓榮泰走進立法院，之前都沒有給國人清楚的交代，也沒有任何答案、道歉。在此要代表所有基層人民的聲音，嚴厲譴責無能的卓內閣，傅崐萁說，民進黨團總召蔡其昌、高雄市長陳其邁過去再三強調，毒油害台，院長必須要下台，中央必須承擔所有的責任，全國協尋陳其邁、蔡其昌，「你們說院長必須要下台，竟然還有臉，站在卓榮泰旁邊，要他來國會報告，玷汙國會」。在議場的部分，藍白立委在會議開始前，就在議場內貼出超大型海報，海報上畫有總統賴清德以及卓榮泰，上面寫著「該下台就下台」，此外藍白立委在卓榮泰上台後，直接包圍卓，高喊著「民進黨讓人民吃癌油」、「跳票食安五環」、「沒有食安沒有院長」、「民進黨獨裁卓榮泰下台」、「民進黨讓人吃毒油」，最終在副院長江啟臣維持秩序下，卓榮泰才接著進行專報。