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暑假安全不打烊！台中市政府教育局今年不僅啟動 24 小時全天候校安機制、聯手警方加強夜間臨檢巡邏，更全方位宣導防詐、防溺與毒品防治。此外，市府也同步推出一系列超人氣暑期育樂營，用「安全防護」與「多元活動」雙管齊下，讓孩子玩得開心、家長更安心。教育局長蔣偉民表示，暑假期間校安中心值勤人員將24小時不打烊，隨時掌握高中以下學校（含幼兒園）與學生的安全狀況。若遇緊急事件，學校將立即啟動應變小組，教育局也會在第一時間派員協助並關懷慰問家長。此外，因應暑期出遊與工讀潮，市府也將加強水域安全、交通安全、打工防詐及菸毒防治等宣導，避免學生涉足不良場所。除了安全防護，教育局也推出豐富的「孩子開心、家長安心」暑期育樂營，內容包含親子育樂、英文與本土文化體驗、職業探索，以及超人氣的「Summer STEAM 科學實驗探險營」等。各校在辦理活動時，也會融入反毒、反暴力、反霸凌等預防犯罪宣導。因應近期多變的詐騙手法，蔣偉民特別呼籲，學生應提高警覺，切勿點選不明簡訊網址，在使用 LINE 等社群軟體時，千萬不要洩漏帳號密碼，防範帳號遭盜用。相關育樂活動與防詐資訊，家長及學生可至教育局「青春專案暑期活動網頁」或內政部警政署「165全民防騙網」查詢。