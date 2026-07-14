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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋深陷霸凌風波，如今更被質疑逃兵役，萬美玲坦承兒子並未服役，但原因是體重120公斤太胖，更說羨慕哥哥當兵很酷，沒想到今天卻改口，稱兒子是110公斤。媒體今（14）日詢問國防部長顧立雄，倘若佀廣洋想回來當兵，國防部會收嗎？顧立雄則說，個案他不清楚，可能要問一下內政部役政司。佀廣洋爭議事件連環爆，萬美玲日前接受專訪時，坦言兒子沒有當兵，但解釋稱當時兵役體檢體重120公斤，雖然嘗試減肥但還是在110公斤以上，因此沒辦法當兵，但他很羨慕哥哥當兵很酷。國防部長顧立雄今赴立院陪同行政院長卓榮泰針對中聯致癌油專報，被問到被判免役的人若想要回來當兵，國防部會收嗎？像是佀廣洋想當兵，會覺得他是一個戰力嗎？顧立雄則說，服兵役是憲法上面所規定應盡的義務，那至於個案的部分，他並非十分的了解，這個案可能要問兵役單位、內政部役政司，「是不是能夠問他們一下？」