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▲韓國劇組把乖乖放在《世界的主人》劇本旁鎮場。（圖／東昊）

台灣零食「乖乖」真的紅到韓國了！韓國導演尹佳恩日前來台參與《世界的主人》首映和宣傳行程，聊到台灣劇組拍戲必備的「乖乖」文化時，製片人竟立刻翻出手機，秀出拍攝期間把乖乖放在劇本旁「鎮場」的照片，笑說劇組早就知道這項台灣都市傳說。此次來台灣，導演也特別到超商「補貨」，希望把好運一路帶回韓國。《世界的主人》在韓國上映後熱度迅速延燒，被封為年度現象級電影，不但獲得觀眾影評的熱烈迴響，導演尹佳恩更在今年的「百想藝術大賞」擊敗朴贊郁等大導，一舉摘下最佳導演獎。曾自封「尹佳恩後援會首爾分會會長」的《寄生上流》國際大導奉俊昊都甘拜下風，盛讚本片「絕對是傑作」，更直言「有太多值得深掘之處，作為同行都嫉妒起來了！」能獲奉俊昊如此力推，《世界的主人》並非一般校園電影，而是尹佳恩醞釀6年的心血之作。她以溫柔視角關懷性侵倖存者的創傷復原議題，帶來一幅真實動人的少女青春成長故事，在世界各國上映都讓許多觀眾不禁潸然淚下。也許是拜乖乖「發力」所賜，《世界的主人》來到台灣也同樣掀起熱潮，無論是在台北電影節或片商舉辦的特別場，都是場場完售一票難求。在影展舉辦的觀眾票選中，更是口碑炸裂，直衝外語片評分排行冠軍。著迷於台灣文化的尹佳恩導演，此行也特別到龍山寺擲筊求籤，本來詢問神明下部電影是否能輕鬆拍攝？怎料卻抽中「越王勾踐」籤詩，暗示欲速則不達，讓導演笑說看來下部電影還要加倍努力才行，離台前依依不捨的導演更發願，如果票房開紅盤，一定要帶女主角徐粹彬來台灣！《世界的主人》劇情描述神祕的高中女孩「主仁」是一個開朗的朋友、厚臉皮的女兒、愛惡作劇的女友，同時也讓人難以預測。某天，一次同學發起的反對性侵犯重返社區的連署中，她不僅拒絕配合，還說詞反覆，讓大家開始猜疑起事件的真相，教室抽屜也出現了匿名恐嚇紙條。《世界的主人》7月17日在台上映。