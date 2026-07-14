攤開亞運各國歷屆組隊紀錄，日本都是派出社會人、搭配日職二軍小將出征，論戰力並非是中華隊最大對手，反觀韓國也因為金牌得以解兵役，每一屆都派出全職業明星陣容參戰，隊史6度奪金、近期更達成4連霸，是亞運棒球真正的「大魔王」。

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▲中華隊全力瞄準亞運金牌，甚至連現役大聯盟球員鄭宗哲都徵召，但實際是否為國出征還有變數。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

運動部稍早公布名古屋亞運各項目參賽名單，棒球24人初步名單也出爐，本屆徵召8位旅外好手、5位中職球員，豪組13位職業、11業餘成棒好手的豪華陣容，全力衝擊隊史第2面金牌，中華隊稍早公布亞運24人名單，不僅經典賽的旅日雙王牌徐若熙、古林睿煬都在名單中，連大聯盟球員鄭宗哲、12強冠軍王牌林昱珉都赫然在列，搭配以經典賽國手陳晨威為首的5位中職球員，組成13位職業球員領軍的豪華陣容。攤開中華隊歷屆成績，雖在1990年北京亞運示範賽奪金，但隊史過去8次正式比賽中，僅取得過1面金牌，就是在2006年杜哈亞運，該屆中華隊同樣組成超級明星陣容，預賽5勝0敗，最終靠著林智勝再見安打8：7氣走日本，豪取隊史首個正式亞運棒球金牌。值得注意的是，由於日本採用國際賽分級制度，過往亞運都是派出業餘社會人、大學好手、搭配部分日職二軍小將出征，雖仍具有競爭力，但隊史也僅在1994年廣島亞運奪金，其餘收穫3面銀牌。亞運棒球項目最成功球隊，莫過於韓國，至今8屆正式比賽中，韓國豪取6面金牌，從2010年廣州亞運以來，更達成4連霸偉業，其中3度都是在金牌戰擊敗中華隊，堪稱台灣在亞運棒球賽場上的最強勁敵。至於為何韓國棒球這麼重視亞運？主因跟球員兵役有關。韓國政府規定，男子運動員只要在奧運奪牌（不分金、銀、銅），或在亞運奪下金牌，就能免除將近2年強制兵役，改服4週補充兵役，並持續在體育界服務。對於多數年輕KBO職棒球星而言，亞運金牌是免役的「最速通關票」，因此每到亞運，韓國隊都會派出全職業球星陣容參戰，且求勝意志驚人，面對以業餘球員為主體的中華隊，在球員年齡、能力上都佔據上風。但值得注意的是，中華隊從2024年世界棒球12強後，近2年在一級國際賽面對韓國都贏球坐收，包含3月剛結束的經典賽，顯見在派出最頂尖球員情況下，中華隊交手韓國不僅已扭轉過去「恐韓症」，甚至都能佔據上風，成為全亞洲僅次於日本的棒球強權。