會玩遊戲還能折抵學費？美國加州矽谷大學最近推出一項獎學金計劃，只要申請入學的學生可以在《Minecraft》達成全部115項遊戲成就，就有機會得到1.5萬美元（約新台幣48.3萬元）的獎學金，除了《Minecraft》之外，《魔獸世界》、《原神》、《空洞騎士》等也會依照不同難易度給予獎學金。
證明遊戲有助學業 多款遊戲能申請
校方指出，所有申請的人遊戲成就必須通過官方公開個人檔案、API數據，或是清楚的帳號截圖進行驗證，校方也會要求學生提供玩遊戲時的錄影，或是現場進行遊戲審核，確認是本人完成挑戰。
除了《Minecraft》之外，《魔獸世界》、《天命 2》、《原神》、《空洞騎士》、《FF14》等知名大作也在獎學金補助範圍，校方會依照難易度不同，給予不同金額的獎學金。不過不是只要會玩遊戲就可以，申請者還要維持一定的學業成績，加上提交一份書面報告，詳細敘述自己如何把遊戲獲得的成就，跟學習結合。
完成遊戲成就不難 寫報告更難
申請的學生不僅要會玩遊戲，還需要說明在遊戲中學習到什麼，並且運用在現實學業上，像是玩遊戲培養了自己的團隊精神、邏輯思考等，證明自己可以透過遊戲，把經驗運用到課業上。如果是在《Minecraft》達成全部115項遊戲成就，就有機會得到1.5萬美元（約新台幣48.3萬元）的獎學金。
這項獎學金計劃吸引許多玩家目光，基本上要完成《Minecraft》的遊戲成就不難，但要寫出讓校方滿意的報告，可能不是很容易，而且獎學金雖然看起來很豐厚，還是只能支付高額大學學費一小部分。
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校方指出，所有申請的人遊戲成就必須通過官方公開個人檔案、API數據，或是清楚的帳號截圖進行驗證，校方也會要求學生提供玩遊戲時的錄影，或是現場進行遊戲審核，確認是本人完成挑戰。
除了《Minecraft》之外，《魔獸世界》、《天命 2》、《原神》、《空洞騎士》、《FF14》等知名大作也在獎學金補助範圍，校方會依照難易度不同，給予不同金額的獎學金。不過不是只要會玩遊戲就可以，申請者還要維持一定的學業成績，加上提交一份書面報告，詳細敘述自己如何把遊戲獲得的成就，跟學習結合。
申請的學生不僅要會玩遊戲，還需要說明在遊戲中學習到什麼，並且運用在現實學業上，像是玩遊戲培養了自己的團隊精神、邏輯思考等，證明自己可以透過遊戲，把經驗運用到課業上。如果是在《Minecraft》達成全部115項遊戲成就，就有機會得到1.5萬美元（約新台幣48.3萬元）的獎學金。
這項獎學金計劃吸引許多玩家目光，基本上要完成《Minecraft》的遊戲成就不難，但要寫出讓校方滿意的報告，可能不是很容易，而且獎學金雖然看起來很豐厚，還是只能支付高額大學學費一小部分。