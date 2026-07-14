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▲「人類時代要終結了」！孫正義驚爆AI代理人2040統治世界（圖／路透社／達志影像）

日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義今（14）日在東京舉行的「軟銀世界2026」（SoftBank World 2026）年度企業大會上，再度對外界瀰漫的「AI泡沫化」疑慮強力反擊。孫正義直言，到了2040年，全球每年將需要投入高達5兆美元（約800兆日圓）用於人工智慧發展，並痛批AI恐形成泡沫的說法根本「荒謬」。孫正義在會中拋出驚人數字：「每年5兆美元，也就是800兆日圓，你可能覺得這是天方夜譚，但我有信心這就是實際需要的成本。」他進一步解釋這套商業模式為何可行：「到了2040年，如果AI營收佔全球生產毛額（GDP）的20%，那麼每年投入800兆日圓，不過是四捨五入的誤差罷了。」不過孫正義並未說明這項5兆美元預估數字，以及AI佔全球GDP兩成的推算依據為何。除了資金規模，孫正義也點出AI發展背後的能源挑戰。他預測，到2040年，全球AI資料中心將需要高達3太瓦（terawatt）的發電量，相當於目前全球總用電量的1.8倍。他坦言，短期內AI資料中心仍將主要依賴天然氣供電，但他認為15年後核融合技術終將取代天然氣，成為主要能源來源，「核融合會是地球上更便宜、更乾淨的能源」。至於被問到是否會像馬斯克主張的太空太陽能發電，孫正義則回應，兩者或許都會並行，但若論成本效益，他仍看好陸地核融合技術。演說中最具爭議的一段，莫過於孫正義對2040年社會樣貌的預測。他描繪屆時全球將有高達100兆個「AI代理人」（AI agents）能自主做決策、採取行動，並彼此溝通協作，「我們將從以人類為中心的世界，轉變為以AI代理人為中心的世界，人類作為地球最高等生物的時代即將終結。」這番發言隨即引發外界討論，被視為孫正義對AI未來最激進的一次公開表態。值得一提的是，孫正義不只是嘴上喊話造勢，過去兩年軟銀集團已展開大規模投資計畫，鎖定成為AI核心平台，包括對OpenAI投入數百億美元、資助資料中心建設，以及入股多家機器人公司。據了解，軟銀對OpenAI的累計投資，預計在2026年底前將正式突破600億美元，顯示這位68歲的科技投資教父，正持續拿出真金白銀，全力押注他口中「人類史上最大規模的科技革命」。