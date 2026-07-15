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隨著巴威颱風過境，災後清理工作陸續展開，依中央災害應變中心最新統計共造成135人受傷，多為颱風期間路滑摔車跌倒或遭物品砸傷、刺傷。國光生指出，旗下破傷風疫苗是唯一在台生產的破傷風疫苗，已被列為國家戰備醫療物資，上市以來市場反應良好；今年更推出新劑型，簡化急診流程、降低扎針風險，目標今年銷量「倍增」。日前國光生技參加在泰國曼谷舉辦的「東南亞世界製藥原料展（CPHI）」，成為全場唯一參展的台灣疫苗與生物製劑廠商，吸引東南亞生技製藥業的關注。參展期間，包括國光流感疫苗、破傷風疫苗及安特羅腸病毒疫苗，皆獲多個東南亞業者主動接洽，提出進一步合作意願。另外，本周登場的亞洲生技展（Bio Asia），也有多家東南亞合作廠商前來洽談，展現台灣生技疫苗產業的外銷實力。國光生技強調，不只要建立國家防疫韌性，更要與國際疫苗產業鏈實質連結合作，在提升專業能力的同時，也要讓台灣製造的疫苗及生物製劑打入全球防疫供應鏈。