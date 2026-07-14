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國民黨桃園市議員參選人佀廣洋深陷霸凌風波，如今更被質疑逃兵役，母親萬美玲坦承他並未服役，但原因是體重120公斤太胖，更說羨慕哥哥當兵很酷，對於能否回來當兵，國防部長顧立雄今（14）日表示，可能要問一下內政部役政司；役政司發言人陳裕興接受《NOWNEWS今日新聞》電訪表示，如果佀廣洋有意願當兵，可以主動申請複檢，主動權不在主管機關。佀廣洋風波延燒，母親萬美玲原先稱他體重120公斤免役，今卻改口說120公斤是錯誤資訊，她是說110公斤，更說一切都是按照兵役規定辦理，沒有任何問題。役政司副司長兼發言人陳裕興接受《NOWNEWS今日新聞》電訪表示，體位判定是行政處分，在體檢當下就確定了，後續的變化就不會再做處理，不會說本來免役，結果體重回來就抓回來當兵，規定並沒有。陳裕興續道，但倘若佀廣洋自己願意當兵，他有權申請複檢，這需要他自願，根據《徵兵規則》14條就可以複檢。《徵兵規則》14條指出，役男經徵兵檢查後，於徵集入營前，對判定之體位認有疑義，或有新發生之傷病者，應檢具醫療機構出具達改判體位標準之診斷證明書，依下列方式之一，向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所申請複檢，由公所轉報直轄市、縣（市）政府審核。依前項規定判定結果與原判定體位相同者，除病況有顯著變化，經檢具醫療機構出具達改判體位標準之診斷證明書外，不得再以同一原因申請複檢陳裕興也提到，佀廣洋當初體重過重不需要服兵役，當下桃園市政府判定就確定了，除非佀廣洋有違法或使用假資料，但這需要非常充分的跡證證明，譬如去年的藝人閃兵案一樣，由檢察官發動偵查權後，才能把他抓回來重測、撤銷判決，否則判定了就確定了。