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張斯綱：期待檢察官查明是否瀆職、協助煙滅證據
由於致癌油流入市面，已引發民眾憂心，衛福部又遭質疑「蓋牌」。因此台北市議員張斯綱、鍾沛君及柳采葳9日前往台北地檢署告發石崇良及姜至剛涉嫌瀆職。張斯綱當時表示，希望以最嚴厲的法律方式，請檢察官徹查石崇良與姜至剛在如此重大的食安事件中，是否涉及行政瀆職？雖然社會對司法信心有所動搖，但仍期待檢察官能查明2人是否涉及不法瀆職，甚至是否有協助煙滅相關證據的情形，並強調此舉並非為了政黨或選舉，而是為了捍衛人民最基本的食安權益。
鍾沛君批主管機關監督失靈 柳采葳要求中央機關公開道歉
鍾沛君認為，中聯油脂事件不只是單一廠商違法，更暴露主管機關監督體制失靈。從事前監督、事中反應到事後處置，都有必要透過司法力量釐清相關法律責任。柳采葳則批評，衛福部的回收機制未能有效發揮作用，截至日前公告，回收數量仍相當有限，即使地方基層稽查人員秉持「查到哪、公布到哪」的原則執行資訊公開，但中央主管機關在時序、產量及流向資訊上卻避重就輕，應向受到事件影響的民眾說明並道歉。
陳冠安等人赴監院檢舉執政政府 直言：食安管理被死當
另外，國民黨籍的台北市議員參選人楊植斗、賴苡任、李明璇、陳冠安；新北市議員參選人陳以樂；基隆市議員參選人林祐德、張家馨；桃園市議員參選人江冠妤以及台中市議員參選人許育璿等9人，今也前往監院遞交〈守護食安、賴卓政府違法瀆職〉檢舉函，要求監院徹查中聯致癌油事件。
其中，陳冠安痛批，賴清德政府在中聯油脂致癌油事件上後知後覺、甚至意圖蓋牌，違背賴清德2014年「食安即國安」的說法。賴清德任內行政院版食安法修法次數掛零，遠低於馬英九任內的7次，民進黨立委也未提出任何修法版本，反觀國民黨已提17項法案，現任執政政府的食安管理根本是「被死當」。
議員控告瀆職 石崇良回應了：虛心接受
而針對被議員告發瀆職，石崇良今出席部立醫院第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮暨記者會，於會前受訪時被問及挨告瀆職罪，他回應表示，所有事情應由大家評斷，「我會虛心接受」。
指中聯惡意隱匿 石崇良：相關業者應為此負責
另外，針對中聯與福壽公司高層均非食品專業出身，是否可能是導致此次事件的原因之一？石崇良表示，目前檢調已介入調查，主管機關也已將收集到的相關事證交由檢方進一步釐清。他指出，中聯涉嫌惡意隱匿、延遲通報，導致主管機關無法及時介入處理，相關業者應為此負起責任。
至於食藥署原訂昨日公布產品重新上架原則，卻延至今日上午才對外說明，石崇良解釋，因昨日仍有多項議題需要討論，且資料持續更新，導致會議延後，加上行政院已先發布相關訊息，因此食藥署改於今日另行公布具體內容。
石崇良表示，日前宣布將4月至6月生產的所有相關產品預防性下架，是為了及時降低國人可能面臨的健康風險，涉及商家超過千家。他也對最下游食品業者感到很抱歉，強調這是為了讓民眾安心而不得不採取的措施，並感謝業者配合。
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