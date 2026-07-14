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張斯綱：期待檢察官查明是否瀆職、協助煙滅證據

鍾沛君批主管機關監督失靈 柳采葳要求中央機關公開道歉

陳冠安等人赴監院檢舉執政政府 直言：食安管理被死當

議員控告瀆職 石崇良回應了：虛心接受

指中聯惡意隱匿 石崇良：相關業者應為此負責

中聯致癌油風暴持續延燒！衛福部、食藥署拖延48天才公布1300公噸致癌油流向，引發外界批評政府監督制度失靈及「蓋牌」。台北市議員張斯綱、鍾沛君、柳采葳9日前往台北地檢署按鈴告發衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛涉嫌瀆職，並要求檢察官嚴查速辦，追究相關官員責任。台北地檢署今（14）日表示，已受理告發，並依程序將石崇良、姜至剛列為被告，分「他案」交由打擊民生犯罪專組檢察官偵辦，深入追查相關案情。中聯油脂今年4月至6月期間共生產29批大豆沙拉油，其中已有5批經上游、下游檢驗發現致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，分別由中聯、泰山、南僑及福壽等業者通報，目前相關油品及其加工產品均已全面下架回收；另有3批產品尚未出貨。至於其餘21批已出貨產品，以及福壽、福懋油、泰山等業者的油品及下游產品，衛福部也已要求全面預防性下架。由於致癌油流入市面，已引發民眾憂心，衛福部又遭質疑「蓋牌」。因此台北市議員張斯綱、鍾沛君及柳采葳9日前往台北地檢署告發石崇良及姜至剛涉嫌瀆職。張斯綱當時表示，希望以最嚴厲的法律方式，請檢察官徹查石崇良與姜至剛在如此重大的食安事件中，是否涉及行政瀆職？雖然社會對司法信心有所動搖，但仍期待檢察官能查明2人是否涉及不法瀆職，甚至是否有協助煙滅相關證據的情形，並強調此舉並非為了政黨或選舉，而是為了捍衛人民最基本的食安權益。鍾沛君認為，中聯油脂事件不只是單一廠商違法，更暴露主管機關監督體制失靈。從事前監督、事中反應到事後處置，都有必要透過司法力量釐清相關法律責任。柳采葳則批評，衛福部的回收機制未能有效發揮作用，截至日前公告，回收數量仍相當有限，即使地方基層稽查人員秉持「查到哪、公布到哪」的原則執行資訊公開，但中央主管機關在時序、產量及流向資訊上卻避重就輕，應向受到事件影響的民眾說明並道歉。另外，國民黨籍的台北市議員參選人楊植斗、賴苡任、李明璇、陳冠安；新北市議員參選人陳以樂；基隆市議員參選人林祐德、張家馨；桃園市議員參選人江冠妤以及台中市議員參選人許育璿等9人，今也前往監院遞交〈守護食安、賴卓政府違法瀆職〉檢舉函，要求監院徹查中聯致癌油事件。其中，陳冠安痛批，賴清德政府在中聯油脂致癌油事件上後知後覺、甚至意圖蓋牌，違背賴清德2014年「食安即國安」的說法。賴清德任內行政院版食安法修法次數掛零，遠低於馬英九任內的7次，民進黨立委也未提出任何修法版本，反觀國民黨已提17項法案，現任執政政府的食安管理根本是「被死當」。而針對被議員告發瀆職，石崇良今出席部立醫院第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮暨記者會，於會前受訪時被問及挨告瀆職罪，他回應表示，所有事情應由大家評斷，「我會虛心接受」。另外，針對中聯與福壽公司高層均非食品專業出身，是否可能是導致此次事件的原因之一？石崇良表示，目前檢調已介入調查，主管機關也已將收集到的相關事證交由檢方進一步釐清。他指出，中聯涉嫌惡意隱匿、延遲通報，導致主管機關無法及時介入處理，相關業者應為此負起責任。至於食藥署原訂昨日公布產品重新上架原則，卻延至今日上午才對外說明，石崇良解釋，因昨日仍有多項議題需要討論，且資料持續更新，導致會議延後，加上行政院已先發布相關訊息，因此食藥署改於今日另行公布具體內容。石崇良表示，日前宣布將4月至6月生產的所有相關產品預防性下架，是為了及時降低國人可能面臨的健康風險，涉及商家超過千家。他也對最下游食品業者感到很抱歉，強調這是為了讓民眾安心而不得不採取的措施，並感謝業者配合。