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回國看存款數字只剩一半驚呆

四成日本退休公務員陷入赤字

核心關鍵非「郵輪之旅」 而是未能跨越的財務「降級」難關

在大眾眼中，「公務員」向來是穩定職業的代名詞，然而，一對擁有優渥退休金與豐厚儲蓄的日本公務員夫婦，退休後去搭乘郵輪環球旅行，卻在短短一年內，因存款以驚人速度見底而陷入恐慌。根據日媒《The Gold Online》報導，現年62歲的木村浩一（化名）與妻子小百合（化名），過去雙雙服務於日本中央省廳。身為國家公務員的頂客族雙薪家庭，兩人在職時的家庭年薪高達1600萬日圓（約新台幣330萬元），生活條件寬裕，不僅順利供兩個孩子從私立小學一路念到大學，還在東京市區購置了一套三房兩廳的的公寓。退休時，兩人共領取了高達3500萬日圓的退休金，加上原有的2400萬日圓儲蓄，總資產高達近6000萬日圓（約新台幣1230萬元）。退休初期，木村夫婦先是一舉結清了約1800萬日圓的房屋貸款殘額，之後抱著「這筆錢絕對夠安度餘生」的想法，為了犒賞自己過去數十年的辛勞，兩人在退休兩個月後，報名了夢寐以求的「100天環遊世界郵輪之旅」，包含岸上行程與購物，豪擲650萬日圓。不料，當環遊世界歸國、退休滿一年之際，兩人翻開存摺時卻臉色慘白，原本的6000萬日圓資產，在扣除房貸、郵輪旅費、歸國後一整年的生活開銷（約420萬日圓），以及固定資產稅和各項保險費後，竟然在短短一年內「暴風式」銳減至只剩約3000萬日圓。「照這個速度下去，不用幾年錢就會全部燒光，難道我們當初不該去那趟郵輪旅行嗎？」木村看著存款餘額，不禁陷入無底的焦慮。許多人或許認為，像國家公務員這樣嚴謹的群體，不可能因為過度消費而陷入財務危機。但國際社會與財經專家指出，木村夫婦的遭遇絕非特例。根據日本人事院事務總局的資料顯示，在被問及退休後的家庭財務狀況時，竟然有高達41.5％的退休公務員家庭坦言正面臨「入不敷出」的赤字狀態，生活稱不上寬裕，但勉強沒有赤字的有38.8％；每月開銷吃緊，偶爾會出現赤字的有23.3％；無論如何省吃儉用，始終處於赤字且生活困頓的有18.2％。此外，該調查中關於「退休前若能早點知道就好了」的項目裡，「年金與保險（51.6％）」以及「資產配置（44.6％）」高居前兩名。這項數據暴露出即便是國家公務員，對於老後資金規劃的防禦準備依然嚴重不足。財經專家指出，木村夫婦的問題本質，並不在於那趟要價650萬日圓的圓夢郵輪之旅。對於奉獻職場近40年的退休夫婦而言，這算不上是不合常理的揮霍。真正的致命傷，在於歸國後未能將生活水準「降級」。專家強調，失去工作收入後，節制日常開銷是退休財務的鐵律。然而，木村夫婦退休後因閒暇時間大幅增加，反而比在職時更頻繁地流連於外食、培養新嗜好與日常娛樂，導致開銷不減反增。幸運的是，木村夫婦在財務潰敗前及時踩了煞車。兩人目前已展開大刀闊斧的財務重整，為每月的外食與娛樂費設定嚴格上限；同時，為了填補領取年金前的收入空白期，木村幸一已透過「再任用制度」重返職場每週工作3天，妻子小百合也開始尋找兼職工作，每週工作2天。木村夫婦的案例給全球高齡化社會敲響了警鐘。它證明了「年輕時的社會地位多崇高」或「退休當下握有多少總資產」，都無法成為老後安穩的終極護身符。財務理財的鐵則極其簡單，「支出大於收入」的狀態一旦持續，資產終有枯竭的一天；當定期薪資停滯，資產歸零的速度更會成倍加速。面對退休後仍有漫長餘生的長壽時代，放下昔日的光環與身段，重新掌握並控制個人的財務收支，才是免於落入「老後破產」的唯一解方。