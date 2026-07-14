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許多外國遊客來台灣旅遊，時常被珍珠奶茶與臭豆腐等食物吸引。瑞士知名文化人兼作家艾柏（Martin Ebel），在瑞士主流媒體《每日廣訊報》（Tages-Anzeiger）刊出一篇台灣深度遊記，坦言自己來台後發現，無論白天或晚上，台灣人幾乎二十四小時都在吃，在文中大讚台灣是低調美食之島的同時，卻也納悶，旅客們究竟在哪裡？「這裡堪稱世界美食之島，但旅人們在哪裡？」艾柏（Martin Ebel）以此為題在瑞士主流媒體撰文，他提到，台灣擁有全世界最頂尖的美食，這座島嶼上匯聚著多元的各國美食文化，來自曾統治半個世紀的日本、中國各省、也有韓國美食，當然還有台灣本土的道地食物。他透露，自己在台灣吃得很過癮，台灣不僅處處有火鍋，他在日月潭一家小餐館吃到百香果佐炸蝦，以及用竹筒盛裝、高湯清燉的龍蝦與杏鮑菇、在台南安平吃蚵仔煎、嘉義夜市塑膠椅上一邊喝台灣啤酒一邊享用炒螺肉，回到台北西門町，又在日式燒肉店親手烤製鴨胸與菇類。艾柏也沒錯過鼎泰豐，利用排隊系統僅花半小時入座，筷子在小籠包上戳幾個洞，湯汁流了出來，一口吞下所有餡料，爆炸性的味蕾體驗，讓他的詞彙量都不足以形容。艾柏提到，台灣到處都可見到廟宇，不論是在城市還是在郊區，有的佇立於空地，有的則夾在高樓之間，宮廟內部供奉著許多不同的神像，寺廟內總是擠滿了人，信徒在此祈禱、還願，這讓他想起歐洲那些空蕩蕩的教堂，氛圍莊嚴甚至帶有距離感。台灣寺廟似乎有著更多的生氣。談到旅遊景點，艾柏也推薦前往阿里山，搭乘阿里山林業鐵路。這是一條由日本人建造的鐵路，當初是為了砍伐巨大的紅檜木，如今則搭載著旅客，在五個小時內從嘉義的海平面高度攀升至海拔兩千多公尺的高山。經過木棧道以及林道抵達山頂後，對於自然景觀感到驚嘆，許多樹齡超過千年的神木，若沒有雲霧繚繞，還可遠觀一整排海拔超過三千公尺的高山，台灣這類的高山多達286座。艾柏也回顧了台灣歷史與民主制度，台灣結束日本自1895年至1945年的殖民統治後，又歷經中華民國的白色恐怖時期。中正紀念堂大廳中央矗立著巨大的蔣介石像，他還在中正紀念堂內參觀了「自由花蕊」常設展，記錄了蔣介石政權統治下所犯下的罪行，以及漫長的自由民主奮鬥史。另一個讓他感到有些沉重的展覽，則是1989年鄭南榕為了拒絕逮捕而自焚，在這些展覽中讓他再次明白，民主絕非理所當然。艾柏提到，另一件可能會讓瑞士人有共鳴的是台灣公共空間的整潔程度，在台北的捷運裡，地板乾淨到甚至可以直接在上面吃東西。此外，大街小巷隨處可見垃圾車，伴隨著音樂呼喚居民出來倒垃圾。在台北，垃圾車播放的是《給愛麗絲》，在台灣其他地方則播放19世紀的鋼琴名曲《少女的祈禱》，這旋律很快就會變成揮之不去的洗腦神曲。