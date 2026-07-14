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▲《我的夢》2026巡演登場，「千手觀音」邀觀眾見證生命奇蹟。(圖／翻攝畫面)

中國殘疾人藝術團多年來巡演世界各地，曾以真摯而震撼人心的演出感動無數觀眾，其經典作品《我的夢》將於8月底至9月初再度來台巡演，此次巡演以「一場超越身體極限的藝術神話，再度登台」為主題，舞台上的演出者或許聽不見聲音、看不見光芒，卻憑藉對藝術的熱愛與堅持，在聚光燈下綻放耀眼光彩，也讓每一位觀眾看見生命無限的可能。《我的夢》被譽為一部充滿生命力量的藝術鉅作，以「生命不完美，但藝術可以」作為核心理念，藉由藝術突破身體限制，展現人類面對逆境時不屈不撓的精神。主辦單位表示，希望透過此次巡演，讓更多民眾走進劇場，在藝術中感受生命最純粹的感動。整場演出匯聚多段經典節目，其中最受矚目的《千手觀音》，由多位聽障舞者憑藉彼此默契與長期訓練，共同呈現整齊劃一且震撼人心的舞姿，成為享譽國際的代表作品。《我要飛》與《采薇》則融合古典與現代舞蹈語彙，透過肢體語言展現突破自我、勇敢逐夢的信念；器樂合奏《生命之歌》以細膩悠揚的旋律描繪生命歷程，讓觀眾感受音樂跨越感官限制所帶來的深刻共鳴；而《相印》則藉由舞蹈演繹人與人之間最真摯的情感連結，在無聲之中訴說生命最深刻的感動。主辦單位指出，《我的夢》不僅是一場表演，更是一趟觸動心靈的藝術旅程。每一段舞蹈、每一首樂曲，都蘊含著對生命的尊重與熱愛，也傳遞「愛化解紛爭，用生命融化冰雪」的理念。無論是首次欣賞，或曾經看過這部經典作品的觀眾，都能在不同的人生階段獲得全新的感動與啟發。《我的夢》2026台灣巡演將於8月26日在雲林科技大學雲泰廳揭開序幕，8月28及29日移師台北中油國光廳，最後於9月3日在桃園展演中心壓軸演出。主辦單位表示，本次巡演座位有限，票券將透過OPENTIX兩廳院售票系統販售。