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「不該讓台中的孩子抽籤吃貢丸！」台中市長候選人、立委何欣純（13）日東南區市政說明會上，直指台中校園營養午餐的品質痛點，並當場承諾未來國中小營養午餐餐標將提高至每生最高80元。同時，針對青年與社福需求，何欣純也拋出「成立專責青年局、補助出國最高50萬」及「六星福利全面升級」等政見，展現翻轉台中、全齡照顧的決心。「六星市政168巡迴說明會」東南區場，何欣純攜手市議員鄭功進、陳雅惠及市議員參選人何翊綾共同向鄉親報告市政願景，現場氣氛熱烈。何欣純表示，營養午餐免費只是第一步，關鍵在於讓孩子吃得飽、吃得健康。她舉例，日前台中曾發生學校一桶貢丸湯僅有9顆貢丸，一班二十多名學生竟然要靠「抽籤」決定誰能吃到貢丸的荒謬現象，這不該出現在全國第二大城市。她承諾，未來除持續推動免費營養午餐，更將餐標提高至80元，並結合台中在地優質農產，兼顧食安與在地農業發展。面對青年需求，何欣純指出台中是目前六都中唯一沒有「青年局」的城市。未來將成立專責青年局，整合15至40歲青年在就學、就業、創業及成家等階段的需求。針對青年出國參賽、參展或表演，將提供個人最高10萬元、團體最高 50 萬元的補助；青創部分也將提供貸款利息、設備及租金補助，讓有夢想的青年不再因經費受限。此外，何欣純強調「六星福利」將全面照顧人生各階段。除評估普發現金外，還包括坐月子每胎補助5萬元、生育補助加碼、0 至6歲每月1500元營養津貼，以及補助腸病毒、帶狀疱疹疫苗，並持續補助老人健保費。針對長輩福利，敬老愛心卡點數未來將不歸零，計程車每趟扣抵提高至 200 點，並將使用範圍擴大至藥局、超商、超市及農漁會，讓福利真正落實，讓長輩、孩子與青年都能感受到最實質的市政照顧。