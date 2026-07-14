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▲南開科大與韓國漢陽女子大學長期推動合作交流，是台灣首所與漢陽女子大學建立合作關係的大學。（圖／南開提供）

▲南開科大連續14年獲教育部學海計畫補助，累計已選送超過百位學生赴各國進行海外學習。（圖／南開提供）

南開科技大學持續深化國際教育合作，今年再度獲教育部「學海築夢計畫」補助，6名休閒事業管理系學生日前啟程前往韓國首爾，參與為期一個月的「首爾築夢－漢陽女子大學國際休閒產業專業實習計畫」，透過課程學習、產業參訪與實務操作，深入了解韓國休閒觀光產業發展，培養跨國職場競爭力。此次實習課程結合觀光韓語、K-POP文化、K-Beauty產業、五星級飯店參訪，以及旅遊行程規劃與導覽解說等內容，讓學生透過沉浸式學習，實際接觸韓國觀光與服務產業運作模式，並藉由教育旅行與教學助理實習累積國際實務經驗，提升未來投入觀光休閒產業的專業能力。南開科大校長楊肅正表示，隨著台韓觀光交流日益密切，韓國來台旅客持續成長，熟悉韓國文化並具備韓語能力，將有助於學生未來職涯發展。學校多年來持續投入海外人才培育，在兼顧學生安全的前提下，提供豐富的海外學習資源，希望成為學生拓展國際視野、勇於追夢的重要後盾。「首爾築夢－漢陽女子大學國際休閒產業專業實習計畫」主持人、休閒事業管理系副教授兼主任秘書林柏宏表示，該系連續14年獲教育部學海計畫補助，累計已選送超過百位學生赴新加坡、日本、韓國及杜拜等地進行海外學習與實習，逐步建立完整的國際交流與人才培育機制。南開科大與韓國漢陽女子大學自2017年簽署合作備忘錄（MOU）以來，長期推動雙方師生交流，也是台灣首所與漢陽女子大學建立合作關係的大學。多年來雙方持續辦理交換學習、短中長期參訪及專業實習，今年更由漢陽女子大學國際合作處親自規畫完整課程，並安排教師全程指導，搭配曾赴南開交換的韓國學生擔任學伴，協助台灣學生在學習與生活上快速融入當地環境。校方表示，透過教師帶領、學伴陪伴及實作課程，學生除能深入了解韓國休閒產業發展，也能建立跨文化溝通能力與國際人脈，預期將為未來升學、就業及跨國發展奠定良好基礎。未來也將持續推動教育部學海計畫，提供學生赴新加坡、日本、韓國等國家海外學習機會，以培育具備國際移動力與跨文化素養的休閒觀光人才。