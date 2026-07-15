我是廣告 請繼續往下閱讀

《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》是陪伴無數觀眾長大的《蠟筆小新》系列第33部劇場版，也是今年暑假最受矚目的動畫電影之一。故事以廣志的故鄉秋田為舞台，野原一家為了參加當地知名的大曲煙火大會返鄉，卻因一場意外誤闖神祕的「妖怪之國」，捲入妖怪們引發的奇幻騷動，在充滿懷舊氛圍的神祕世界展開一場充滿歡笑與驚喜的冒險旅程。《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》將於8月7日國語、日語版同步在台上映。《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》講述某個夏天，日本各地接連出現怪異現象而引發騷動。在這之中，野原一家決定要回廣志的故鄉秋田縣老家。在準備行李時，有奇怪的影子正從庭院的暗處偷偷看著無憂無慮玩著鬼抓人遊戲的小新。抵達秋田的野原一家，在爺爺銀之介的家中度過安穩的時光。隔天早上，上面寫著「妖怪假期村」的傳單竟散落在小新一家就寢的房間。在小新的請求下，野原一家決定前往妖怪假期村，沒想到卻在杳無人煙的深山中闖入一個奇妙的空間，而那裡就是禁止人類進入的「妖怪之國」的入口。近期以影集《地獄占星師》再次造成話題的伊藤沙莉，在《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》中為幫助野原一家的狐狸妖怪「野狐」配音，伊藤沙莉表示：「從收到配音邀約開始，我就覺得非常感動！這是我從小就一直夢想的瞬間，很高興能參與《蠟筆小新》的作品！配音時和角色們一來一往的對話過程真的很有趣，覺得那幸福的感覺仍一直持續到現在。」伊藤沙莉也透露她所扮演的「野狐」一角因為活了500年了，對其他妖怪而言就像是姐姐般的存在，引領著大家，她說：「希望自己能展現可靠的聲音，而且『野狐』也很可愛，所以我很注意該如何從中取得平衡。」對於本作的看點，伊藤沙莉表示：「《電影蠟筆小新》是大家每年都期待的系列電影，今年的《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》也會是最棒的電影！有許多會讓人大笑的和無法忍住淚水的場面，非常感動！這是部大人和小孩都會喜歡的作品！請大家一定要藉由本作悠哉地感受一下夏天的氣氛，敬請期待！」