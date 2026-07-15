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7月19日三大吉日齊聚！虎爺生日碰上天赦日、天貺日

虎爺象徵招財避邪！祭拜可求財運、事業運

▲可準備生雞蛋、生香腸、豆干、魷魚等供品祭拜虎爺，祈求財運、事業與消災解厄。（圖／楊登嵙提供）

▲7月19日可前往天公廟、三官大帝廟或財神廟祭拜，先向上天懺悔赦罪，再祈求賜福納財。（圖／記者李政龍攝）

把握吉日完成3件事！開運能量更加倍 迎接下半年好運

▲天赦日與天貺日可以透過更換破損錢包、整理財庫來開運。（示意圖／記者陳明中攝）

今年國曆7月19日適逢農曆六月初六，不僅是虎爺聖誕，也是天赦日與天貺日同時降臨，形成「三大吉日」齊聚的罕見日子，依曆法推算，下次要等到2052年才會再次出現，錯過就要再等26年。命理專家王昆山、湯鎮瑋表示，當天相當適合補財庫、祈福、招財、轉運及化解小人，開運能量大幅提升，建議民眾把握當天完成多項招財儀式，也可向虎爺祈求正偏財、事業運與平安，或前往天公廟、三官大帝廟或財神廟祭拜，把握一年難得的旺運時機。今年國曆7月19日、農曆六月初六迎來難得一見的吉日，不僅是虎爺聖誕，同時也是天赦日與天貺日，形成三大吉日齊聚的特殊組合。依照曆法推算，下一次三大吉日再次同日出現將落在2052年，因此今年是補財庫、招財、祈福、轉運及提升事業運的重要時機。民間信仰認為，虎爺台語諧音「好野」，向來被視為招財、咬錢的重要神祇，也具有驅邪避煞、鎮宅護境及化解小人的寓意。相傳虎爺原為土地公、城隍爺的坐騎，後來也成為王爺、媽祖等神明身旁的重要護法，除了守護地方平安，也被認為能庇佑孩童健康成長。命理專家王昆山表示，虎爺聖誕適合祈求正財、偏財、事業發展，以及化解小人、消災解厄。祭拜時可準備生雞蛋、生香腸、豆干、魷魚等生食供品敬奉虎爺，藉此祈求招財納福、提升整體運勢。王昆山提醒，三大吉日當天可前往天公廟、三官大帝廟或財神廟參拜，除了準備適當供品外，疏文內容與祈求順序同樣重要，建議先向上天懺悔、祈求赦罪解厄，再祈求賜福、補財庫與財運亨通。參拜時間以上午7時至11時，或下午1時至3時較為適宜；若能於當天持齋茹素一天，也被認為有助累積福德，為下半年增添財運與整體運勢。7月19日正好是天赦日與天貺日，命理專家湯鎮瑋表示，天貺日象徵玉皇大帝開天門、賜福人間，天赦日則代表赦免眾生罪業、化解厄運，兩大吉日重疊，被視為補財庫、祈福許願與招財開運的最佳時機，整體開運能量也比平時更加旺盛。湯鎮瑋分享三項簡單開運方式：