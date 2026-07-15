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一名新加坡母親日前在桃機內候機時，因為吃牛肉麵不慎、打翻熱湯，燙傷年幼女兒腹部及大腿。情急之下，媽媽詢問貴賓室執勤人員「有冰塊嗎？」，當時正好遇到主任苗淑娜，她察覺對方神色有異、主動追問，並且引導母女前往淋浴間沖冷水降溫，並通報營運控制中心，爭取後續醫療處置時間。苗淑娜近期獲得桃園國際機場公司服務楷模肯定，東方宇逸貴賓室表示，第一線服務不只是回應需求，更要具備主動觀察與即時應變能力，苗因多一句關心、敏銳察覺異狀，才能及時化解危機，也展現宇逸貴賓室長期培養的服務文化。「請問有冰塊嗎？」座無虛席的貴賓室，一名女子神情緊張上前詢問，苗淑娜沒有只是提供冰塊，她自己也有兩個孩子，對旅客的焦急感同身受。她第一時間安撫母親情緒，並說明燙傷應持續以冷水沖洗降溫，而非直接冰敷，隨即引導母女前往淋浴間處置，同時協調同仁維持貴賓室服務動線，並通報機場營運控制中心，迅速串聯醫療資源，爭取後續醫療處置時間。約30分鐘的降溫過程中，苗淑娜全程陪伴，不時確認嬰兒傷勢，並輕聲哼唱、播放音樂安撫情緒，也貼心準備簡易餐食供母親補充體力。經醫師評估，嬰兒無須住院，在外籍航空公司協助改搭班機後，她仍主動前往外航貴賓室關心母女狀況，確認平安搭機返家。