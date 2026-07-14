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台股亂流 高股息ETF相對抗跌

▲觀察今日高股息ETF表現，年化配息率高達18%的00961今日跌幅僅0.47%，為同類標的中最抗跌的黑馬，且近一週獲官股買超10,905張，籌碼面極具優勢；年化配息率10%的0056則獲公股近一週狂掃18,010張，為官股加碼榜首。

受到美國總統川普宣布重啟伊朗港口軍事封鎖、帶動油價飆升及美股重挫影響，台北股市今（14）日遭遇亂流，盤中一度1600點，終場大盤收44737點，跌幅收斂至下跌642點，留下高達1,083.91點的長下影線，成交值放大至1兆1,786億元。投信法人指出，「高檔震盪、低波動與現金先入袋為安」的市場共識下，具備高配息現金流的ETF成為盤面抗震黑馬。交叉比對官股進出與配息數據顯示，具備雙位數年化配息率的標的在震盪市況中深獲法人青睞，其中FT台灣永續高息（00961）展現極佳抗震力，明（15）日更迎來除息前最後買進日；同時，元大高股息（0056）、復華台灣科技優息（00929）等標的亦見買盤大舉湧入，凸顯高配息率帶來的穩定現金流，已成為資金趨吉避凶的核心主流趨勢。「權王」台積電下跌20元收2,420元，盤面上電子權值股多數走弱，資金轉向具避險色彩的軍工、塑膠類股。觀察今日高股息ETF表現，年化配息率高達18%的00961今日跌幅僅0.47%，為同類標的中最抗跌的黑馬，且近一週獲官股買超10,905張，籌碼面極具優勢；年化配息率10%的0056則獲公股近一週狂掃18,010張，為官股加碼榜首。年化配息率15%的00929近一週亦獲官股大舉買進11,493張。市場資金明確轉向「高配息率加低波動」的防禦組合，用實質現金流對抗資本利得的縮水風險。針對後市展望，投信法人指出，近期台股面臨資金外流與籌碼鬆動，主要受制於美伊衝突、Fed升息態度轉趨強硬及韓股震盪等外部逆風；市場關注近期台積電法說會展望與市場預期，目前基本面並未轉折，真正的核心癥結在於市場信心匱乏導致籌碼鬆動。考量短期波動加劇，建議帶有槓桿或資金近乎滿檔的投資人，應主動降低持股水位以控管下檔風險，並將資金轉往高配息率、有穩定現金流保護的標的，落實現金先入袋為安的穩健策略。