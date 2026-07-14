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不用買門票，在台中捷運站就能免費彈奏身價千萬的頂級鋼琴！台中市文化局與中捷公司攜手，即日起至8月9日，在捷運市政府站1樓推出「公共鋼琴體驗活動」。現場破天荒請出全台極其珍貴的「鋼琴界法拉利」法吉歐利（Fazioli）F308，讓往來的通勤族、旅客與市民都能親自坐上琴椅，在日常的轉乘步伐中，體驗世界級的音樂魅力。文化局長陳佳君表示，這架法吉歐利（Fazioli）F308平台鋼琴，是市府於民國105年購置進駐中山堂，不僅是中部各縣市公立演藝廳唯一一架，全台灣也僅有約二十架，極其珍貴。其全長達308公分，是當今世界上尺寸最大的演奏旗艦鋼琴，因其強大的音色與極致手工藝，素有「鋼琴界法拉利」的美譽。陳佳君指出，本次活動不僅融合了交通場域零距離體驗，更結合智慧科技與數位社群，民眾在捷運站活動現場只需拿起手機掃描QR Code，即可輕鬆瀏覽這架名琴的身世、聆聽劇院級的原音對比。此外，配合「2026台中玩劇場生活節」，中山堂也同步推出公共鋼琴體驗，於大廳設置鋼琴之王「史坦威（Steinway）」供市民彈奏。透過中捷市政府站「法吉歐利（Fazioli）」與中山堂「史坦威（Steinway）」的雙場域聯動，讓市民能同時感受世界兩大頂級名琴各具特色的音樂魅力。台中捷運公司董事長顏邦傑表示，民眾除了欣賞美妙琴音，也歡迎參加「中捷琴聲線上短影音比賽」，只要在現場彈奏15秒以上的片段，錄製成短影音上傳至個人 Instagram（IG），並加上指定標籤（千萬琴音在台中、中捷琴聲），就有機會獲得台中捷運精心準備的精美好禮。誠摯邀請所有旅客，無論你是專業音樂人、下課的學生、下班的通勤族，或是帶著孩子的家長，活動期間進出捷運市政府站時不妨放慢腳步，親自坐上琴椅，為這座城市彈奏一首屬於自己的主題曲。