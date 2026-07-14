日前《獵人》（HUNTER×HUNTER）作者冨樫義博在《週刊少年Jump》留言區提到，自己有「用 AI 畫原稿」的念頭，當時許多粉絲認為冨樫只是開開玩笑，沒想到在最新一期《週刊少年Jump》中，冨樫再次詢問是否有「完全隔絕、不受網路任何影響的離線 AI 軟體」，讓網友無法再冷靜了。
《獵人》在6月29日恢復連載，冨樫義博先前在《週刊少年Jump》第32期作者留言寫下，「如果用我的畫去訓練 AI，並讓它看分鏡，這樣能生出原稿嗎？」當時就引起漫畫迷熱烈討論。
冨樫再提 AI 一句話掀《獵人》粉絲兩派論戰
有《獵人》資深粉絲認為，考量冨樫長期的健康問題，使用 AI 工具並非不可能，若只是負責描線、背景或整理原稿等重複性工作，不會干預《獵人》故事曲線就能接受；也有其他人認為，冨樫獨特的筆觸、畫面張力，AI 難以完整複製。
當所有粉絲都認為冨樫只是一時興起時，想不到最新第33期留言中，冨樫直接詢問「有沒有完全不受網路影響的 AI 軟體」，這下粉絲們坐不住了，再次討論「AI 畫漫畫的可行性」，以及對《獵人》後續發展的擔憂。
AI 助冨樫是解方？粉絲憂《獵人》恐失原味
有網友認為，冨樫想使用 AI 的想法不難理解，現在人力、物力等成本扶搖直上，加上《獵人》不定期連載的特性，請一個真人助理，實在無法按時給予固定薪資，AI 不僅時間彈性， 也能充分降低冨樫本人的工作量。
不過還是有粉絲強調，冨樫義博若真的使用 AI 作畫，就算只是初期原稿，也是一大「豪賭」，漫畫迷買單的《獵人》，就是冨樫從最原始的筆觸，以及極具想像力和令人意外的分鏡節奏，也因為上述能力獲得認可，大家才願意等待多年，「AI 用下去只會越來越依賴，難以保證 AI 是否在漫畫中的角色佔比越來越重。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
有《獵人》資深粉絲認為，考量冨樫長期的健康問題，使用 AI 工具並非不可能，若只是負責描線、背景或整理原稿等重複性工作，不會干預《獵人》故事曲線就能接受；也有其他人認為，冨樫獨特的筆觸、畫面張力，AI 難以完整複製。
當所有粉絲都認為冨樫只是一時興起時，想不到最新第33期留言中，冨樫直接詢問「有沒有完全不受網路影響的 AI 軟體」，這下粉絲們坐不住了，再次討論「AI 畫漫畫的可行性」，以及對《獵人》後續發展的擔憂。
有網友認為，冨樫想使用 AI 的想法不難理解，現在人力、物力等成本扶搖直上，加上《獵人》不定期連載的特性，請一個真人助理，實在無法按時給予固定薪資，AI 不僅時間彈性， 也能充分降低冨樫本人的工作量。
不過還是有粉絲強調，冨樫義博若真的使用 AI 作畫，就算只是初期原稿，也是一大「豪賭」，漫畫迷買單的《獵人》，就是冨樫從最原始的筆觸，以及極具想像力和令人意外的分鏡節奏，也因為上述能力獲得認可，大家才願意等待多年，「AI 用下去只會越來越依賴，難以保證 AI 是否在漫畫中的角色佔比越來越重。」