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提議佀廣洋加入民眾黨？周軒：放眼整個大桃園沒對手

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日深陷爭議，昨（13）日他宣布放棄國民黨提名，以避免個人事件影響選戰布局，外界也持續關注後續動向，外傳可能改以無黨籍繼續參選下去。對此，政治工作者周軒直言，一場黨內角力，佀廣洋其實是最大贏家，而他現在有一條極佳的出路，就是宣布加入台灣民眾黨。周軒表示，佀廣洋現在故意不把話說死，後續效應可大了。事實上，從昨天晚上發出的一篇「桃園市黨部主委勸退佀廣洋」的新聞中，有一句話，其實放了佀廣洋一個冷箭。「傳桃園市黨部致電勸退，但佀廣洋不認霸凌」這句話直接把佀廣洋的道歉影片、萬美玲上節目解釋半天的鋪排全部掀了。「誰這時候會放這種消息呢？」周軒指出，擺明就是要讓佀廣洋跟萬美玲看到，就知道要「知所進退」了。不過，依照萬美玲的基層實力，別說靠國民黨了，就算不用國民黨籍選，佀廣洋一樣穩上。但是佀廣洋並沒有在今天講「參選到底」，推測是萬美玲跟國民黨中央還在談條件，有可能選，當然也有可能不選。周軒認為，現在才是國民黨頭痛的開始，佀廣洋不用國民黨籍參選，但是保留了未來的無限空間，國民黨卻沒有什麼可以限制他的，很大的機會在跟萬美玲系統的談判中只能拿東西出來換，至於要換什麼，應該是不會小。不過周軒也提到，佀廣洋現在有一條極佳的出路，就是宣布加入台灣民眾黨。周軒直言，依照佀廣洋家族的實力，現在加入民眾黨，最少在民眾黨系統內，「放眼整個大桃園，沒有人是對手」。何況，過往藍白在桃園搞雙棲，也不是第一次，曾有一對父子分別當過國民黨市黨部主委、民眾黨市黨部主委，現在佀廣洋加入民眾黨，媽媽留在國民黨，藍白合作又一美談佳話，何樂而不為？