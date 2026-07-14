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考題由簡入深 熟讀課本不難作答

高中教師群： 建議增加測驗連結 提升高階鑑別力

分科測驗今（14）日第二天第三科考數學乙，共有1萬6,720 名考生參加，佔總報名人數42.6%。大考中心表示，試卷文字精簡、數據簡潔且計算量不大，對確實理解數學概念的考生，不會因為文字閱讀量大而無法讀懂題意，或計算過於繁瑣而無法作答。能鑑别出不同考生的程度，以利各大專校系選才。入闈審題高中數學老師指出，數學乙考科内容不僅符合大考中心所公布的測驗範圍，也囊括了三個年級的課程，例如第3、4、9、12題為10年級必修内容；第1、5、10、16~18題屬於11年級必修數學 A 類及數學B類均關聯的内容；而第2、6、7、8、11、13~15 題屬於 12 年級加深加廣選修數學乙類內容。取材四平八穩，並無偏廢。在高中數學當中，專屬於選修數學乙的「線性規劃」單元，出現在選填第11題。此題與課本常見的例題相近，聚焦在如何找出四邊形（含邊界）上的極值，對有熟讀課本的考生，應不難作答。每個大題内的題目排序，盡可能由簡易題出發，先提供學生信心以穩定情緒；再逐漸由淺入深，多選題各題的選項亦是由易而難設計。台北市高中數學科教師群指出，整份試卷的試題內容，符合大考中心公布的分科測驗考試說明。著力於基本觀念的認知，測驗難度平易近人，對於有準備的學生而言，作答應較為輕鬆。理解數學觀念即能計算解題，閱讀量適中，測驗目標明確，能鑑別學生是否具有基本概念。數學科教師群表示，三年課程內容在測驗上呈現平均分布。試題偏重測驗概念性知識、程序性知識、閱讀與表達的能力，計算量適當。在解決問題的能力鑑別上，以能讀懂題意，依據數學觀念及定義，即能解題，不以設未知數，列（解）方程式為解題技巧。同時建議增加一題能測驗連結的能力，以增加前端學生鑑別力。