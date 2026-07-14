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新竹御嵿攻城獅今（14）日宣布簽下23歲控球新星陳力生，新賽季他將披上3號紫衣戰袍。陳力生前兩個賽季效力於桃園璞園領航猿，並在上季亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）中，以優異的團隊串聯與外線投射能力證明實力。攻城獅總經理張樹人指出，球團非常欣賞他對比賽的解讀能力，期盼他的加盟能補足一號位戰力，並完美融入威森教練的戰術體系。陳力生現年23歲，身高175公分、72公斤。陳力生來自HBL強權南山高中，畢業於國立體育大學。踏入職業賽場的前兩個賽季效力於桃園璞園領航猿，上賽季於2025亞洲籃球冠軍聯賽會內賽（BCL）表現優異，在有限的上場時間內幫助球隊穩住陣腳，且面對亞洲職業隊勁旅依舊能展現出串聯團隊與外線投射的能力。張樹人總經理表示：「我們簽下力生主要是希望能補足一號位的戰力，透過之前休賽季的非公開友誼賽與上賽季他在PLG和BCL的比賽影片中，我們很欣賞他對於比賽的解讀能力，也認為他會非常適合威森教練的體系。」談到上賽季的蛻變，陳力生表示：「經過BCL賽事的洗禮後，我覺得自己對於職業賽事的認知大幅提升，包含自己在團隊的角色與任務。這個休賽季我希望能讓身體素質再提升，外線的穩定度也還有很大的進步空間。」陳力生於本週正式加入攻城獅訓練，但已經與攻城獅本土球員們打成一片，他開心表示：「在這邊遇到很多老朋友，劉丞勳、蔡宸綱、梁瀚都是以前在UBA就認識了，連後勤團隊中的防護員也是我大學時期的好夥伴。」對於攻城獅的團隊體系陳力生表示並不陌生，他說：「上賽季蠻常透過轉播看攻城獅比賽，加上之前也有打過友誼賽，很喜歡攻城獅奔放的團隊球風，很期待自己能在團隊中扮演好串聯大家的角色。」除了對於團隊球風感到期待外，陳力生也興奮地說：「大家都知道攻城獅的球迷十分投入比賽，之前只有透過網路轉播感受。我認為攻城獅球迷的吶喊聲，會讓每一位球員更專注、更團結地面對每一場比賽，很期待未來能在現場以主隊球員身份體驗這種感覺！」