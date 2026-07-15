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「如果有來生，我要當條被子，不是躺在床上就是在曬太陽！」—原新之助





特好喝《蠟筆小新》7/17開賣！最新周邊商品一覽

▲小白、妮妮的兔子造型冰棒。（圖／特好喝提供）

▲左起：妮妮兔子舒壓球、妮妮兔子玩偶吊飾、滿版小新冷水杯。（圖／特好喝提供）

特好喝《蠟筆小新》周邊商品開搶：

▲康達姆機器人小褲褲太可愛。（圖／特好喝提供）

特好喝「島嶼冰果」系列水果冰沙開喝！

▲左起：桃荔動動沙沙、芒夏啵啵沙沙、巨峰粒粒沙沙。（圖／特好喝提供）

蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》展覽！6大亮點一次看

蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》展覽資訊

▲蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展。（圖／蠟筆小新展覽提供）

▲蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》展覽前進屏東。（圖／蠟筆小新展覽提供）

《蠟筆小新》最新周邊商品來了！手搖飲料特好喝聯名《玩轉！時空大冒險》互動體驗展，7月17日開賣島嶼冰果系列冰沙、小白造型冰棒，本文整理小新冷水杯、妮妮的兔子吊飾及玩偶舒壓球等加價購，最可愛「康達姆機器人小褲褲」滿額贈一次看。今夏最新《蠟筆小新》周邊商品登場！手搖飲料特好喝聯名《玩轉！時空大冒險》互動體驗展，不只有小新聯名紙杯，還把熟悉的《蠟筆小新》人氣角色，變成日常小物療癒大家。有夠逼真的小白、妮妮的兔子玩偶造型冰棒，滿版小新與小葵圖案的冷水杯；最無辜「妮妮的兔子」在劇中總是被揍爆，現在變成可以捏爆的「舒壓球」，簡直大開地獄梗玩笑。最可愛的莫過於「康達姆機器人小褲褲」，可以穿在杯子或水瓶上，必須要擁有。（數有限，送完為止）。提醒大家，以上商品及贈品數有限，售完／贈完為止；周邊商品限特好喝門市現場販售，不適用電話及外送平台；澎湖中正店未販售造型水果冰及《蠟筆小新》造型冰棒。特好喝今夏還推出全新「島嶼冰果」系列，以《蠟筆小新》人氣角色為靈感打造三款水果風味冰沙，搭配綿密滑順的雪絨奶蓋開喝。小葵開喝愛文芒果的香甜果肉、搭配三茉花凍及白玉晶球，濃郁果香。妮妮融合黃桃、白桃與荔枝果香，搭配三茉花凍與雪絨奶蓋，甜美清新。肥嘟嘟左衛門選用台灣巨峰葡萄，尾韻喝得到蜂蜜蘆薈的清甜。特好喝還設計可以漂浮於雪絨奶蓋之上，宛如一座夏日「小冰島」的造型水果冰。7月17日至7月24日新品上市首週，購買任一「島嶼冰果」系列飲品並加購「小冰島」，可享組合價100元優惠，每家門市每日限30名；同步推出人氣「黑雲仙草」升級版「黑雲QQ沙沙」全新冰沙飲品，仙草冰沙搭配綿密雪絨奶蓋、Q彈黑玉珍珠與OREO餅乾碎也開喝。蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》前進台灣第二站抵達屏東，探索多個不同年代的經典電影場景，打造一系列沉浸式互動體驗。1、沉浸在蠟筆小新經典電影世界中2、超時空救援行動8大互動遊戲3、博物館光影現感人時刻4、屏東站限定展區與戶外巨型氣偶5、必搶屏東站限定獨家精美商品6、屏東站限定飲品：昔日紅茶、檸檬昔日、夏日冰茶時間：2026年7月4日至10月11日下午13:00～晚上20:00（每周三休館）地址：屏東縣民公園C棟倉庫（屏東市台糖街133號）