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▲ 呼籲民眾利用「捷運OR輕軌」，出站秒達現場，免去尋找車位之苦。(圖／高市府觀光局提供)

高市府觀光局主辦的夏日冰品盛典「2026大港閱冰」將於7月18、19日下午3時至晚間8時，在捷運哈瑪星站旁「新濱．駅前」熱鬧登場。今年活動邁入第五屆，集結超過50家特色冰品與美食品牌，從台式傳統剉冰、義式及日式冰淇淋到南洋特色冰品一次品嚐，更邀請日本大胃王冠軍Angela佐藤、日籍YouTuber Iku老師於活動首日現身同樂，並與「驚喜製造」推出的沉浸式劇場《微醺大飯店》跨界合作，邀打造最沁涼消暑、最具港都魅力的夏日冰品嘉年華。觀光局長高閔琳表示，「大港閱冰」已成為高雄夏季最具代表性的觀光品牌，前四屆已累計吸引逾16萬人次參與。今年除大型冰品市集外，更結合哈瑪星商圈及打狗文史再興會社，推出專業導覽的「哈瑪星走讀小旅行」以及邊走邊吃的「冰品路跑」；帶領民眾深入探索百年街區的人文故事與港都文化，讓品嚐冰品的同時，也能感受哈瑪星獨特的歷史風貌與城市魅力。高閔琳指出，今年活動首度攜手「高雄數位市民」平台舉辦「最佳人氣冰品獎」票選活動，民眾完成問卷即可兌換限量「禮冰券」。觀光局說明，為讓市民及國內外旅客都能安心享受高雄最具特色的夏日美食，參與市集的店家均通過高雄市政府衛生局食品安全檢驗。今年攤位陣容亮點十足，集結兼具在地特色與國際風味的優質品牌。活動期間適逢韓國人氣天團EXO於高雄巨蛋舉辦演唱會，為歡迎來自全台及海外歌迷，特別推出「追星限定福利」。凡持演唱會門票的歌迷，即可至大港閱冰服務台兌換限量「禮冰券」，並可於活動現場及哈瑪星商圈合作店家折抵消費；歌迷也可持「商圈夜市券」直接於活動現場使用。觀光局貼心提醒，活動期間周邊人車較多，且哈瑪星在地街區停車空間極為有限，強烈呼籲民眾利用「捷運＋輕軌」的低碳攻略前往。外縣市或北高雄的遊客可搭乘捷運橘線至「哈瑪星站（O1）」，由2號出口出站；亦可搭乘高雄輕軌至「哈瑪星站（C14）」下車，出站即抵達活動現場，既便利又能免去尋找車位之苦。最新活動資訊請至「高雄旅遊網」官網、臉書粉絲專頁、Instagram或下載「高雄GO！」APP查詢；各項小旅行與路跑活動報名請至專屬頁面。