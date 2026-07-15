皮克敏手遊《Pikmin Bloom》吸引大量玩家一起散步，也有許多新手玩家加入成為皮友。皮克敏透過累積步數，種出來之後，可跟皮克敏互動增加友好度，只要皮克敏的友好度越高，皮克敏就會變得更強大，還會從出生地帶回一份禮物，讓他成為「飾品皮克敏」！官方也提供4個累積皮克敏友好度的方法。

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皮克敏友好度越高越強　還能變成飾品皮克敏

皮克敏官方在Threads發文表示，只要和皮克敏們成為更要好的夥伴，就能提升皮克敏的戰力，只要把皮克敏的友好度集滿4顆愛心，他們就會從發現花苗的地點，帶回一份禮物，這隻皮克敏還會戴上這個禮物，成為「飾品皮克敏」。官方也提供4招提升友好度的方法：

1、餵食精華：只要餵食精華給皮克敏，就能累積友好度，如果是使用特殊精華，還能大幅提升友好度。

▲餵食皮克敏精華可增加友好度。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）
▲餵食皮克敏精華可增加友好度。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）
2、送去探險：把皮克敏派出探險，可累積皮克敏的友好度。

▲送去探險的皮克敏能提升友好度。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）
▲送去探險的皮克敏能提升友好度。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）
3、摧毀蘑菇：派遣皮克敏摧毀蘑菇，也能讓皮克敏的友好度增加。

▲摧毀蘑菇可增加皮克敏友好度。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）
▲摧毀蘑菇可增加皮克敏友好度。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）
4、一起種花：帶著皮克敏們一起散步種花，隊伍裡的皮克敏們友好度會跟著增加。

▲皮克敏可透過散步種花增加友好度。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）
▲皮克敏可透過散步種花增加友好度。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）
友好度到4顆心　就會回出生地帶回禮物

皮克敏官方指出，只要皮克敏的友好度越高，工作力也會跟著提升，讓玩家摧毀蘑菇、探險更得心應手。另外，原本沒有穿戴飾品的皮克敏，友好度到達4顆愛心之後，會回到他的出生地，並且帶回一份禮物，把禮物帶回來之後，這隻皮克敏就會變成「飾品皮克敏」！

▲友好度越高的皮克敏，工作能力越強。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）
▲友好度越高的皮克敏，工作能力越強。（圖／翻攝自皮克敏官方Threads）

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...