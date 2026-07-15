皮克敏手遊《Pikmin Bloom》吸引大量玩家一起散步，也有許多新手玩家加入成為皮友。皮克敏透過累積步數，種出來之後，可跟皮克敏互動增加友好度，只要皮克敏的友好度越高，皮克敏就會變得更強大，還會從出生地帶回一份禮物，讓他成為「飾品皮克敏」！官方也提供4個累積皮克敏友好度的方法。
皮克敏友好度越高越強 還能變成飾品皮克敏
皮克敏官方在Threads發文表示，只要和皮克敏們成為更要好的夥伴，就能提升皮克敏的戰力，只要把皮克敏的友好度集滿4顆愛心，他們就會從發現花苗的地點，帶回一份禮物，這隻皮克敏還會戴上這個禮物，成為「飾品皮克敏」。官方也提供4招提升友好度的方法：
1、餵食精華：只要餵食精華給皮克敏，就能累積友好度，如果是使用特殊精華，還能大幅提升友好度。
2、送去探險：把皮克敏派出探險，可累積皮克敏的友好度。
3、摧毀蘑菇：派遣皮克敏摧毀蘑菇，也能讓皮克敏的友好度增加。
4、一起種花：帶著皮克敏們一起散步種花，隊伍裡的皮克敏們友好度會跟著增加。
友好度到4顆心 就會回出生地帶回禮物
皮克敏官方指出，只要皮克敏的友好度越高，工作力也會跟著提升，讓玩家摧毀蘑菇、探險更得心應手。另外，原本沒有穿戴飾品的皮克敏，友好度到達4顆愛心之後，會回到他的出生地，並且帶回一份禮物，把禮物帶回來之後，這隻皮克敏就會變成「飾品皮克敏」！
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皮克敏官方在Threads發文表示，只要和皮克敏們成為更要好的夥伴，就能提升皮克敏的戰力，只要把皮克敏的友好度集滿4顆愛心，他們就會從發現花苗的地點，帶回一份禮物，這隻皮克敏還會戴上這個禮物，成為「飾品皮克敏」。官方也提供4招提升友好度的方法：
1、餵食精華：只要餵食精華給皮克敏，就能累積友好度，如果是使用特殊精華，還能大幅提升友好度。
皮克敏官方指出，只要皮克敏的友好度越高，工作力也會跟著提升，讓玩家摧毀蘑菇、探險更得心應手。另外，原本沒有穿戴飾品的皮克敏，友好度到達4顆愛心之後，會回到他的出生地，並且帶回一份禮物，把禮物帶回來之後，這隻皮克敏就會變成「飾品皮克敏」！