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沈伯洋：應進行樹木健康與環境的體檢而非齊頭式砍除

批沈伯洋不懂市政 公園處怒駁：修樹都依法行政且資訊公開

颱風季來到，台北市府修剪路樹以維公共安全，卻引發民眾質疑是在亂砍樹、為無人機侵襲開路。民進黨籍的台北市長參選人沈伯洋今（14）日也指出，路樹治理不應用「齊頭式砍除」，引北市府公園處回應表示，樹木修剪與移除作業皆依規範辦理，落實依法行政、專業養護及資訊公開，並非外界所稱「不知道怎麼做就直接砍樹」。台北路樹近日成為話題，繼網路謠傳「北市砍樹是為了方便無人機侵襲」，引公園處喊將蒐證提告後，沈伯洋今日受訪也被問到路樹養護政策，他表示，路樹治理最重要的是「預防勝於治療」，每一次風災造成樹木倒塌，都是城市路樹健康與環境條件的一次體檢，市府應檢視樹穴是否過小？種植位置是否適當？是否存在移植空間？以及是否需要疾病治療？而不是等到問題發生後，才用「齊頭式」砍除處理。而針對沈伯洋稱北市府「齊頭式砍樹」，公園處隨後駁斥，相關指控不是事實，沈委員的說法不只自曝其對市政的不了解，更已嚴重扭曲、抹煞基層人員的努力。公園處表示，市府已經多次公開說明，相關作業都依《台北市樹木修剪作業規範》進行，落實依法行政、專業養護與資訊公開，完全不是「不知道該怎麼做，就變成是齊頭式的砍樹」。公園處呼籲沈委員善盡查證義務，多加了解市府局處業務再做評論。公園處重申，市府移除的樹木中，有八成三都是因為「自然死亡」、「腐朽」、「病蟲害」、「天災」等自然原因，市府絕對沒有「亂砍樹」；更何況，114至115年度，市府包含公園處、大地處及都發局合計就新增植樹超過13225株。