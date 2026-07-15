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南韓女團TWICE台灣成員周子瑜14日遭韓媒爆出，已與JYP娛樂達成不續約共識，未來將維持「團體活動照常、個人約分開」模式，不過JYP隨後回應「續約仍在討論中，尚未確定。」消息一出，粉絲除了關心子瑜下一步發展，更有一個共同心願，如果子瑜真的離開JYP，大家都希望公司能正式刪除那支10年前讓她含淚說出「我是中國人」的道歉影片，替這段爭議畫下句點。子瑜與JYP的緣分，始於台灣的一場舞蹈成果發表，當時國中的她加入舞蹈教室學習，演出影片被放上YouTube後，意外吸引JYP星探注意。據韓媒報導，當時星探看到影片後，雖然畫面中的臉蛋模糊，卻對她的舞姿與氣質留下深刻印象，特地飛來台灣親自找人，並在現場錄下影片回傳韓國總公司，最終獲得批准簽約。年僅13歲的子瑜，就這樣獨自離開台灣，前往首爾展開練習生生活。2015年，子瑜以TWICE成員身分正式出道，隔年卻因為在韓國綜藝節目揮舞中華民國國旗，遭黃安指控是「台獨」，事件迅速延燒至中國，引爆中國大規模抵制。為了平息風波，2016年1月15日，JYP要求當時只有16歲的子瑜錄道歉影片，她在鏡頭前低頭表示：「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲。」影片曝光後，不僅震驚台灣社會，也讓許多國民心疼不已。然而，時間並沒有讓大家忘記這段記憶，隨著子瑜傳出可能結束11年JYP生涯，不少粉絲再度湧入社群表示，如果雙方真的畫下句點，希望JYP能把當年那支道歉影片從官方平台下架，「讓子瑜真正告別那段16歲的傷痛」、「這是JYP欠她的一件事」、「希望她離開前，至少把那支影片刪掉」、「哪間公司會對自己旗下藝人如此過分」、「放手吧🙏🏻🙏🏻🙏🏻、每個人都去檢舉！」、「檢舉超多次但卻可以持續存在，拜託真的可以下架了」。