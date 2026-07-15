易遊網宣布，即日起至７月22日推出「717年中慶」限時促銷，全站最低下殺3折起，更祭出天天限量開搶一口價爆品，必搶焦點包含717元北海道和首爾機票、717元台灣星級飯店、77元饗食天堂、7元eSIM等。
易遊網「717年中慶」期間推出「天天搶」活動，每日中午12點限量開搶，祭出多項百元商品和銅板價好康、限量優惠！關注度最高的機票一口價，分別在今（15）日與22日開搶，有717元北海道和首爾單程機票，用超低門檻直接入手熱門航點。此外，還有沖繩租車4天只要717元，有沖繩自駕旅行計畫的民眾，一定要上線拚手氣！銅板價商品同樣不能錯過，包含7元eSIM與77元饗食天堂、夏慕尼餐券限量釋出。
國旅推出全台共有24家飯店 限量特價717元
國旅住宿同樣祭出超殺價！於「717年中慶」活動期間，平日下午1點每日精選3間高口碑人氣飯店，以一口價717元限量開賣，本次搶購陣容涵蓋眾多指標性飯店，包含「台南晶英酒店」、「台東桂田喜來登酒店」、「鹿港永樂酒店」與「新竹伊普索凱悅尚選酒店」等；此外，還有親子客最愛的「台中鳳凰酒店」、「新悅花園酒店」、「蘭陽烏石港海景酒店」與「福容徠旅水里」等，全台共24間精選飯店一口價717元，每日限量釋出、售完為止。
易遊網也提到，國內外旅遊商品同樣促銷，出國跟團祭出最高現折4000元折扣碼，鎖定東北亞旅遊的民眾，可選擇「首爾跟團5日」行程，每人最低1萬5千元有找；日本市場則推薦「關西跟團5日」，每人含稅最低只要2萬1700元的超甜價。欲尋求1字頭的跟團行程，眾多曼谷、河內、富國島等東南亞團體商品，每人含稅最低1萬5900元起。
Klook攜手官方 以AI驅動台灣旅遊新商機
另外，旅遊與娛樂預訂平台Klook日前則是舉辦「2026 Klook AI Konnect旅遊趨勢論壇暨優質夥伴頒獎典禮」，攜手交通部觀光署、中華文化總會、中華職業棒球大聯盟及產官學代表，集結超過百位來自體驗行程、交通、餐飲票券、旅宿等合作夥伴，共同探討AI時代下國際旅客的新趨勢。
根據數據顯示，目前每3位來台外國旅客中，就有1位透過Klook預訂旅遊體驗；隨著AI逐漸改變旅客搜尋、規劃及消費方式，高達91%的亞太旅客會使用AI協助規劃旅程，其中36%更願意直接透過AI推薦完成預訂。
Klook 2026旅遊脈動調查：日本為訪台意願最高的市場
隨著台灣入境旅遊逐漸復甦，根據Klook 2026《旅遊脈動大調查》，日本為訪台意願最高的市場，而韓國則持續展現強勁成長動能。其中日本旅客偏好文化及深度體驗；韓國旅客則逐漸從大台北延伸至高雄、台南等南部城市。
中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌分享，看球是台灣的日常文化之一，體育觀光已成為全球旅遊的重要趨勢，未來球場除了賽事，更應結合餐飲、展演、親子及城市觀光。交通部觀光署資訊室主任簡瑛誼分享，觀光署將持續以科技驅動加值台灣觀光，透過智慧旅遊服務與Klook等各大平台合作，讓旅客體驗升級之餘，也深入探索更多城市與地方。
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國旅住宿同樣祭出超殺價！於「717年中慶」活動期間，平日下午1點每日精選3間高口碑人氣飯店，以一口價717元限量開賣，本次搶購陣容涵蓋眾多指標性飯店，包含「台南晶英酒店」、「台東桂田喜來登酒店」、「鹿港永樂酒店」與「新竹伊普索凱悅尚選酒店」等；此外，還有親子客最愛的「台中鳳凰酒店」、「新悅花園酒店」、「蘭陽烏石港海景酒店」與「福容徠旅水里」等，全台共24間精選飯店一口價717元，每日限量釋出、售完為止。
Klook攜手官方 以AI驅動台灣旅遊新商機
另外，旅遊與娛樂預訂平台Klook日前則是舉辦「2026 Klook AI Konnect旅遊趨勢論壇暨優質夥伴頒獎典禮」，攜手交通部觀光署、中華文化總會、中華職業棒球大聯盟及產官學代表，集結超過百位來自體驗行程、交通、餐飲票券、旅宿等合作夥伴，共同探討AI時代下國際旅客的新趨勢。
根據數據顯示，目前每3位來台外國旅客中，就有1位透過Klook預訂旅遊體驗；隨著AI逐漸改變旅客搜尋、規劃及消費方式，高達91%的亞太旅客會使用AI協助規劃旅程，其中36%更願意直接透過AI推薦完成預訂。
Klook 2026旅遊脈動調查：日本為訪台意願最高的市場
隨著台灣入境旅遊逐漸復甦，根據Klook 2026《旅遊脈動大調查》，日本為訪台意願最高的市場，而韓國則持續展現強勁成長動能。其中日本旅客偏好文化及深度體驗；韓國旅客則逐漸從大台北延伸至高雄、台南等南部城市。
中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌分享，看球是台灣的日常文化之一，體育觀光已成為全球旅遊的重要趨勢，未來球場除了賽事，更應結合餐飲、展演、親子及城市觀光。交通部觀光署資訊室主任簡瑛誼分享，觀光署將持續以科技驅動加值台灣觀光，透過智慧旅遊服務與Klook等各大平台合作，讓旅客體驗升級之餘，也深入探索更多城市與地方。