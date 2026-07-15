「2026新竹瘋影展」將於7月31日至8月30日在新竹市影像博物館熱鬧登場！今年影展以「時光底片冒險隊」為主題，透過「時光底片」串聯記憶、情感與文化故事，帶領大小朋友展開一場充滿探索與想像力的光影冒險。本次影展規劃64場室內放映及4場戶外放映，精選來自35個國家、共54部長短片作品，內容涵蓋動畫、劇情、冒險、成長等多元類型，是暑假親子共遊的最佳選擇。即日起開放免費索票，每場名額有限，索完為止，敬請把握機會！
市長高虹安表示，新竹市政府持續推動「文化平權」、「美感新竹」及兒童友善城市政策，希望透過多元文化活動，讓孩子從小接觸藝術與影像，培養感受力、創造力與國際視野。以影像博物館為例，硬體的部分，市府近年積極投入逾3千萬元經費並邀請電影及音效專業顧問團隊協助，包含播放設備、座位及音響全面升級，觀影體驗不輸市面電影院，讓更多家庭願意走進電影院、走進博物館，共同享受藝術與文化帶來的美好體驗。而品牌活動新竹瘋影展並已成為暑假期間深受親子家庭喜愛的重要活動，今年更透過電影放映、映後交流及互動體驗，引領孩子在觀影中看見世界、認識自己，也在故事裡找到成長的勇氣與力量。
高虹安市長指出，今年影展亮點之一，為開幕片《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》將於臺灣首映。該片為日本票房動畫《煙囪小鎮的普佩》續作，由《惡童當街》、《海獸之子》製作團隊STUDIO 4℃打造，該片導演廣田裕介也將從日本親自來台參與映後交流，與台灣觀眾分享創作歷程。
高虹安市長表示，新竹瘋影展已成為本市每年重要文化活動之一，今年片單內容豐富，從親情、友情、成長到環境變遷、性別平權等議題皆有涉獵，讓不同年齡層的孩子都能從影像中獲得感動與啟發。
高虹安市長說明，除了精彩片單外，今年影展更推出以「停格動畫」為主題的三日創作營隊，邀請金馬獎最佳動畫短片獲獎導演黃勻弦親自授課，帶領孩子從觀影走入創作世界。同時今年瘋影展也將放映其最新停格動畫影集《我是陳派派》，讓觀眾近距離感受台灣原創動畫的魅力。
高虹安市長表示，在短片方面，今年特別精選多部入選法國安錫國際動畫影展的作品，亦集結金馬獎最佳劇情短片等優秀創作；此外，更有兩部來自「兒童節目人才孵育計畫」支持的全新作品《消失了的勞麗斯》與《我的小樹超人》，將於新竹瘋影展進行世界首映，展現台灣兒少影像創作能量，也讓新竹成為兒童影像與文化交流的重要舞台。
高虹安市長指出，每觀賞一場電影並完成問卷可獲得1點，集滿指定點數即可兌換影展限定好禮及夥伴卡牌。歡迎大小朋友一起加入「時光底片冒險隊」，透過電影收藏屬於今夏最難忘的美好回憶。
高虹安市長補充，新竹市影像博物館在「2026新竹瘋影展」期間，開館時間為週二至週日上午9時至下午9時，週一休館。索票資訊請至KKTIX索票，詳細資訊請至新竹市影像博物館臉書粉絲專頁或新竹市文化局官網查詢。
新竹市政府廣告
我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安市長表示，新竹瘋影展已成為本市每年重要文化活動之一，今年片單內容豐富，從親情、友情、成長到環境變遷、性別平權等議題皆有涉獵，讓不同年齡層的孩子都能從影像中獲得感動與啟發。
高虹安市長說明，除了精彩片單外，今年影展更推出以「停格動畫」為主題的三日創作營隊，邀請金馬獎最佳動畫短片獲獎導演黃勻弦親自授課，帶領孩子從觀影走入創作世界。同時今年瘋影展也將放映其最新停格動畫影集《我是陳派派》，讓觀眾近距離感受台灣原創動畫的魅力。
高虹安市長表示，在短片方面，今年特別精選多部入選法國安錫國際動畫影展的作品，亦集結金馬獎最佳劇情短片等優秀創作；此外，更有兩部來自「兒童節目人才孵育計畫」支持的全新作品《消失了的勞麗斯》與《我的小樹超人》，將於新竹瘋影展進行世界首映，展現台灣兒少影像創作能量，也讓新竹成為兒童影像與文化交流的重要舞台。
高虹安市長補充，新竹市影像博物館在「2026新竹瘋影展」期間，開館時間為週二至週日上午9時至下午9時，週一休館。索票資訊請至KKTIX索票，詳細資訊請至新竹市影像博物館臉書粉絲專頁或新竹市文化局官網查詢。