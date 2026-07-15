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今天天氣：北部防午後大雨 體感又悶又熱

▲受西南風影響，不穩定天氣將持續至下周，南台灣、中部有局部陣雨，北部及東半部午後也要留意雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：水氣仍多 北東午後變天

▲未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間，周三、周四有發生焚風的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：周日雨勢稍緩 下周二再迎低壓帶

中央氣象署表示，受西南風影響，不穩定天氣將持續至下周，南台灣、中部有局部陣雨，北部及東半部午後也要留意雷陣雨，西半部山區、北台灣有局部大雨；周日（7月19日）雨勢稍緩，但下周二（7月21日）起再受低壓帶影響，天氣轉趨不穩，各地高溫普遍31至35度，局部上看36度。7月15日今天的天氣，氣象署指出，西南風影響，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，中部清晨上午有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後各地則會有局部短暫雷陣雨，山區及雙北容易有局部大雨發生，連日降雨，請留意土石鬆動及河川水位偏高。溫度方面，各地白天多雲到晴，普遍在33到35度，感受悶熱，尤其中南部內陸及臺東局部焚風現象，仍有局部36度左右高溫發生的機率，請多補充水分、做好防曬以避免中暑。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、中部環境部提及，環境風場為偏南風，竹苗以北位於下風處，污染物稍易累積；高屏地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部及高屏空品區為「普通」等級。7月16日明天的天氣，氣象署說明，西南風影響，整體水氣還是偏多，感受悶熱；迎風面南部有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部有零星短暫陣雨或雷雨，北部及東半部上半天為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣象署指出，與今天類似天氣會一直維持到周六，周日、下周一轉吹偏南風，整體水氣還是偏多，但降雨強度趨緩不少，主要是南台灣有局部短暫陣雨，午後雷陣雨集中在山區，要嚴防大雨出現；下周二至下周四，台灣處於低壓帶內，天氣更加不穩定。氣溫方面，周三、周四西南風偏強，台灣各地白天高溫31至35度，南部近山區、大台北、花東縱谷局部溫度再高一些，台東也有焚風發生機會，可能出現36度高溫，周五至下周一各地仍有35到36度高溫機會。