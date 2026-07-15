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黃牛掃貨炒價7倍 集英社急加印50萬本反制

▲為滿足廣大粉絲需求，官方比平時額外增印50萬本實體雜誌。（圖／jump_henshubu推特）

書店、卡牌店聯手封殺黃牛 讀者怒喊「根本買不到」

日本知名漫畫雜誌《週刊少年Jump》近期發售的新刊，在日本全國引發了極大的搶購熱潮與缺貨亂象。這期雜誌為了慶祝《航海王》連載邁入第29週年，特別隨刊附贈一張魯夫限定卡牌。這項極具收藏價值的限量贈品不僅吸引大量玩家，更引來想要轉賣牟利的黃牛狂掃貨，導致實體店面全面大缺貨。雜誌發售當天，許多日本書店在營業前就出現排隊人潮，開賣不久便宣告完售。面對龐大需求，部分連鎖書店甚至罕見採取抽籤販售模式，這對常規漫畫雜誌來說是極誇張的現象。不少便利商店直接貼出完售公告，不過也有佛心超商特地免費提供一本供大家翻閱，讓單純想看漫畫的讀者能稍微解渴。黃牛猖獗是造成此次《週刊少年Jump》缺貨的主因。雜誌原價僅340日圓（約新台幣67元），但在二手交易平台上，魯夫卡牌卻遭惡意炒作。網路轉售資訊顯示，單張卡牌被炒到2500日圓（約新台幣496元），是原價七倍以上，更有商品喊價突破一萬日圓（約新台幣1984元），還有賣家將100張卡牌以25萬日圓（約新台幣49622元）高價拋售，引發外界對轉賣的強烈批評。針對搶購潮，發行單位集英社其實早已啟動應對機制。為滿足廣大粉絲需求，官方比平時額外增印50萬本實體雜誌，也同步對電子版訂閱用戶推出全員贈送活動。數據顯示，數位平台申請數量已超過6萬8000套，總計送出超過214萬張卡牌，官方試圖透過大量發行來遏止黃牛炒作，穩定市場供需。除了官方增印，日本各地零售商與卡牌店也紛紛祭出反制黃牛對策。許多實體書店在發售前一週便宣布預約額滿，並祭出僅限預訂者購買的規定，防止有心人士掃貨。更值得注意的是，部分二手卡牌店為抵制亂象，公開宣布拒絕收購這張魯夫限定卡，藉由拒絕交易來徹底切斷黃牛的銷贓管道與獲利空間。儘管各界積極防範，真正的漫畫讀者仍是亂象下的最大受害者。許多人只想追蹤作品最新進度，卻面臨買不到雜誌的窘境。社群湧現大量抱怨，有讀者表示喜愛的漫畫迎來最終回卻買不到書，更有人痛批買了幾十年從未遇過這種狀況。粉絲們強烈呼籲抵制黃牛轉賣，期盼雜誌發行能盡快回歸單純的初衷。