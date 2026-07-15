我是廣告 請繼續往下閱讀

TWICE續約動向持續受到關注，繼子瑜、彩瑛、志效傳出不續約JYP之後，定延近日跟粉絲的互動片段也被粉絲翻出來討論，她透露自己「未來有一陣子將無法看到ONCE（粉絲名）」，特地創立專屬Hashtag，希望在不能見面的日子，大家也能透過社群陪伴彼此，讓粉絲直呼「暖爆。」定延透露，接下來將有一段時間無法常跟ONCE見面，因此創建了（意為：定延，我過得很好）標籤，她希望粉絲可以在IG或X使用這個TAG分享生活，不管是推薦美食餐廳、旅行照片，還是平凡的日常小事，她都會抽空去看。這番暖心發言曝光後，讓不少粉絲相當感動，「定延是天使，約好了會認真生活」、「定延真的好暖」、「真的超暖欸，要發瘋了」、「TWICE和ONCE的雙向奔赴」、「在捷運上看到差點哭出來」、「世界上最好的偶像。」除了邀請粉絲一起分享生活點滴外，定延日前也爆出正在接洽新公司，被猜測將加入邊佑錫同門公司VARO Entertainment，未來除了歌手活動，也有意進軍演藝圈，為此JYP娛樂僅表示，TWICE目前仍處於續約協商階段，待相關事項確定後將正式對外公布。