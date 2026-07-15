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▲勇士非常重視穆迪的長期發展，但在時間緊迫的爭冠壓力下，這位場均能貢獻12.1分、三分球命中率達40.1%且防守悍將，如今成了球隊手中最關鍵的交易籌碼。（圖／ 翻攝自Golden State Warriors X）

▲如果能換回同等水平、合約大小相當，且健康能立刻上場的球員，勇士會願意交易穆迪。（圖／取自 Golden State Warriors X）

金州勇士在今年自由市場上的補強工作已基本告一段落，目前唯一的最大懸念，便是等待超級巨星詹姆斯（LeBron James）決定是否在生涯尾聲加盟灣區。根據美媒《Heavy》記者德威尼（Sean Deveney）報導，勇士目前在市場上進行補強的最佳籌碼可能就是24歲潛力小將穆迪（Moses Moody），球隊已有收到一些報價，若能得到「同等水平、合約大小相當，且健康能立刻上場的球員」，勇士高層會願意做交易。穆迪在上賽季3月時遭遇了髕骨腱斷裂（torn patellar tendon）的重傷，導致賽季提前報銷。這類傷勢的復原時間範圍極廣，穆迪有可能在今年聖誕節前後復出，但也有可能缺席整個2026-27賽季。這讓急於把握38歲柯瑞（Stephen Curry）與36歲格林（Draymond Green）奪冠窗口的勇士陷入了尷尬境地。在陣中主力吉米·巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋前十字韌帶（ACL）斷裂仍在養傷的情況下，勇士實在難以承受在開季時同時有兩名主力躺在傷兵名單中。儘管勇士非常重視穆迪的長期發展，但在時間緊迫的爭冠壓力下，這位場均能貢獻12.1分、三分球命中率達40.1%且防守悍將，如今成了球隊手中最關鍵的交易籌碼。穆迪本人在接受《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）採訪時，也坦言了解目前的處境：「我很好奇。我已經進行了一些對話，試圖弄清楚到底發生了什麼事。」一位NBA球隊高層指出，穆迪目前身背2年2,500萬美元的合約，既實用又不昂貴，在交易市場上絕對有其價值：「勇士雖然沒有主動到處兜售他，但確實收到了一些報價。這一切都要看詹姆斯的事情如何發展。如果在往年，穆迪絕對能換回一位能立刻幫助球隊贏球的好手。對於重建球隊來說，他們會毫不猶豫地接手穆迪並讓他休養一年，兩年後就能收穫一位非常優秀的年輕綠葉。但問題是，今年市場上幾乎沒有球隊在擺爛，這讓交易一個可能整季無法上場的球員變得有些棘手。」另一位西區球隊高層則透露，勇士球團正在進行精密的利弊分析。勇士擁有全聯盟最頂尖的醫療與防護團隊，最清楚穆迪的康復進度與復出機率。「我認為如果能換回同等水平、合約大小相當，且健康能立刻上場的球員，勇士會願意交易穆迪。但這樣的目標並不容易尋找，」該高層表示。「勇士必須權衡：如果留著穆迪，新賽季可能只能用他半個賽季；但如果交易，換回來的健康球員實力是否只有穆迪的70%或75%？這是一個非常複雜的決定。」