中聯油脂致癌油產品一爆再爆，彰化縣衛生局追查問題油流向，中鏢苯駢芘超標問題油第二層、及第三層受影響名單，再點名知名連鎖滷肉飯業者鬍鬚張魯肉飯、小木屋鬆餅，甚至衛福部食藥署公布的名單驚見台鐵便當也入列。本文整理各廠商聲明公告、目前處理情況一次看。
鬍鬚張：所使用大豆沙拉油聲明
鬍鬚張公告表示：「近期社會大眾關注油品相關議題，鬍鬚張始終將食品安全視為最重要的經營原則，並持續以嚴謹態度進行原物料管理與品質把關。
目前鬍鬚張各門市所使用之沙拉油為大統益公司生產之大豆沙拉油，相關原料均依公司採購及驗收程序進行管理，並持續配合主管機關規範辦理檢視與追蹤。
感謝各界長期以來對鬍鬚張的支持與關心，我們將持續秉持對食品安全的承諾，提供消費者安心、品質穩定的餐飲服務。」
台鐵便當：未使用問題油！預防性下架
台鐵公司表示：「食品安全始終是台鐵公司對台鐵便當最核心的承諾，更是我們對每一位旅客的責任。針對近期社會大眾關注的食用油事件，台鐵公司第一時間已針對轄下台北、台中及高雄等餐旅分處，全面清查油品原料與使用流向，並以最嚴謹的態度重新檢視便當製程。
未使用問題油品
台鐵便當所有原物料皆嚴格遵循政府食品安全管理制度，向合法供應商採購。經全面盤點確認，台鐵便當現行使用之大豆沙拉油，並未包含主管機關公告之問題批號。本公司亦已取得合約廠商提供之合格檢驗證明，確認各項食材皆符合食安規範。
預防性下架相關油品
儘管現行油品均具備完整安全證明，秉持審慎負責之原則，台鐵公司仍立即採取預防性措施。我們已將今年4月至6月期間進貨之相關油品，全數預防性下架並全面停用，以最高標準消除潛在疑慮。
更換合格替代油
為確保營運順利與旅客權益，台鐵公司已迅速完成替代用油採購，全面改採其他符合食品安全規範的優良品牌油品。目前台鐵便當每日生產與供應一切正常，品質與經典風味絲毫不受影響。」
台鐵公司深知，食品安全不僅是法規底線，更是旅客長久信任的基石。未來，我們將持續配合主管機關各項食安查核與管理措施，持續加強把關，守護每一位消費者的飲食安全，請旅客安心享用美味的台鐵便當。
小木屋鬆餅：預防性回收、下架及封存！
小木屋鬆餅表示：「針對近日上游供應商發生油品相關食品安全事件，小木屋鬆餅始終將食品安全視為最重要的責任。對於此次事件造成消費者的不安與疑慮，我們深感遺憾，並秉持審慎負責的態度，於第一時間啟動全面清查及相關應變措施。
一、第一時間全面清查，現有油品已完成確認
本公司於獲悉事件後，立即盤點全台門市及倉庫油品庫存，經全面清查，目前門市及倉庫已無涉案批次之油品原料。
二、主動回收相關產品，確保供應商品安全
針對可能使用該批次油品製作之產品，本公司於收到通知後，立即啟動預防性回收、下架及封存作業。目前全台門市所販售之產品及使用之原料，均已完成清查與確認，並採用符合規範之安全原料供應。
三、強化供應鏈管理，提升食安把關機制
除持續配合主管機關相關措施外，本公司亦已全面要求供應商提供最新批次之檢驗證明文件，並加強原物料進貨查驗程序，同時啟動其他合格油品供應商之備援機制，以降低供應風險，持續守護食品安全。
一直以來，小木屋鬆餅始終秉持嚴格的食品安全管理標準，優先採用合法合格供應商，並依循相關法規及品質管理程序進行驗收與管理。未來，我們也將持續精進供應鏈管理與自主查驗機制，以更嚴謹的標準把關每一道製程，提供每一位消費者安心、安全的餐點。
感謝所有消費者一直以來對小木屋鬆餅的支持與信任，我們將持續以最高標準落實食品安全，守護每一位顧客的用餐安心。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
鬍鬚張公告表示：「近期社會大眾關注油品相關議題，鬍鬚張始終將食品安全視為最重要的經營原則，並持續以嚴謹態度進行原物料管理與品質把關。
目前鬍鬚張各門市所使用之沙拉油為大統益公司生產之大豆沙拉油，相關原料均依公司採購及驗收程序進行管理，並持續配合主管機關規範辦理檢視與追蹤。
感謝各界長期以來對鬍鬚張的支持與關心，我們將持續秉持對食品安全的承諾，提供消費者安心、品質穩定的餐飲服務。」
台鐵公司表示：「食品安全始終是台鐵公司對台鐵便當最核心的承諾，更是我們對每一位旅客的責任。針對近期社會大眾關注的食用油事件，台鐵公司第一時間已針對轄下台北、台中及高雄等餐旅分處，全面清查油品原料與使用流向，並以最嚴謹的態度重新檢視便當製程。
未使用問題油品
台鐵便當所有原物料皆嚴格遵循政府食品安全管理制度，向合法供應商採購。經全面盤點確認，台鐵便當現行使用之大豆沙拉油，並未包含主管機關公告之問題批號。本公司亦已取得合約廠商提供之合格檢驗證明，確認各項食材皆符合食安規範。
預防性下架相關油品
儘管現行油品均具備完整安全證明，秉持審慎負責之原則，台鐵公司仍立即採取預防性措施。我們已將今年4月至6月期間進貨之相關油品，全數預防性下架並全面停用，以最高標準消除潛在疑慮。
更換合格替代油
為確保營運順利與旅客權益，台鐵公司已迅速完成替代用油採購，全面改採其他符合食品安全規範的優良品牌油品。目前台鐵便當每日生產與供應一切正常，品質與經典風味絲毫不受影響。」
台鐵公司深知，食品安全不僅是法規底線，更是旅客長久信任的基石。未來，我們將持續配合主管機關各項食安查核與管理措施，持續加強把關，守護每一位消費者的飲食安全，請旅客安心享用美味的台鐵便當。
小木屋鬆餅表示：「針對近日上游供應商發生油品相關食品安全事件，小木屋鬆餅始終將食品安全視為最重要的責任。對於此次事件造成消費者的不安與疑慮，我們深感遺憾，並秉持審慎負責的態度，於第一時間啟動全面清查及相關應變措施。
一、第一時間全面清查，現有油品已完成確認
本公司於獲悉事件後，立即盤點全台門市及倉庫油品庫存，經全面清查，目前門市及倉庫已無涉案批次之油品原料。
二、主動回收相關產品，確保供應商品安全
針對可能使用該批次油品製作之產品，本公司於收到通知後，立即啟動預防性回收、下架及封存作業。目前全台門市所販售之產品及使用之原料，均已完成清查與確認，並採用符合規範之安全原料供應。
三、強化供應鏈管理，提升食安把關機制
除持續配合主管機關相關措施外，本公司亦已全面要求供應商提供最新批次之檢驗證明文件，並加強原物料進貨查驗程序，同時啟動其他合格油品供應商之備援機制，以降低供應風險，持續守護食品安全。
一直以來，小木屋鬆餅始終秉持嚴格的食品安全管理標準，優先採用合法合格供應商，並依循相關法規及品質管理程序進行驗收與管理。未來，我們也將持續精進供應鏈管理與自主查驗機制，以更嚴謹的標準把關每一道製程，提供每一位消費者安心、安全的餐點。
感謝所有消費者一直以來對小木屋鬆餅的支持與信任，我們將持續以最高標準落實食品安全，守護每一位顧客的用餐安心。」
更多「致癌油風暴」相關新聞。