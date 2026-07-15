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CoCo都可：買一送一！蜜桃映烏龍、粉角拿鐵4大優惠

▲咀嚼控最愛！CoCo粉角拿鐵、珍珠拿鐵也有買一送一。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

迷客夏：免費加料「卡士達奶酪」！beard papa’s聯名推薦

暑假手搖飲料優惠加碼！CoCo都可今（15）日，全台門市「蜜桃映烏龍買一送一」周三好友日活動，粉角拿鐵等4大優惠菜單一次看。迷客夏表示，聯名beard papa’s鬍子爺爺泡芙限定配料「卡士達奶酪」，免費加料買法推薦。CoCo表示，今周三好友日優惠，7月15日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享雙重優惠：◾️兩杯70元、平均每杯35元爽喝新品。◾️、平均每杯37.5元。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。迷客夏beard papa’s香草雲朵季好受歡迎，官方再推出限定優惠，提醒大家，限一般門市適用，百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；限現場點餐購買，迷點、電話、外送平台及電子票券平台恕不適用；活動商品依門市現場實際供應為主，售完為止；優惠不併用。