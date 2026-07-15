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明（16）日，英格蘭與阿根廷的世界盃淘汰賽即將打響，裁判組也已經出爐，主裁判為伊斯梅爾·埃爾法特（Ismail Elfath），他和另外兩名裁判皆來自美國。賽前，英格蘭名宿阿蘭·希勒（Alan Shearer）在作客節目時表示，他對這場比賽的判罰尺度深感擔憂，甚至直言這場比賽出現一兩張紅牌他都不會感到意外。國際足總（FIFA）已官宣本場主裁為埃爾法特，兩名助理裁判分別是科里·帕克（Corey Parker）與凱爾·阿特金斯（Kyle Atkins），整套裁判組均來自美國。來自義大利的毛里齊奧·馬里亞尼（Maurizio Mariani）與達尼埃萊·賓多尼（Daniele Bindoni）將分別擔任第四裁判與候補助理裁判。埃爾法特在本屆賽事已經出示過1張紅牌，希勒預判亞特蘭大這場對決至少還會出現紅牌，他表示：「判罰問題確實讓我心裡沒底。兩隊對抗火藥味十足，就算出現一兩張紅牌，我一點都不意外。」希勒進一步表達他的擔憂：「我有點擔心，對陣阿根廷時，主裁判或是影片助理裁判（VAR）的1次判罰就可能斷送我們的晉級希望。因為從賽事開打至今，裁判組與影片助理裁判的判罰標準出現了巨大轉變。」他舉例說道：「我解說法國那場比賽時，基利安·姆巴佩（Kylian Mbappe）遭到犯規，主裁被要求到場邊回看錄像，但他最終維持原判。在我看來，那明明是毫無爭議的12碼罰球。可過去十幾天、兩周裡，隨著賽事推進，判罰尺度完全變了樣。」希勒最後直言不諱地質疑：「阿根廷拿到的幾次有利判罰實在讓我費解，尤其是對陣埃及那場，埃及1粒進球被吹無效，我完全不能理解。和他們交手，這一點實在令人顧慮。」