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▲柏文從兒童足球課程起步，逐步建構青訓及固定賽事平台，並透過FORMOSA 7s國際青少年足球錦標賽，讓台灣年輕球員在國內就有機會接觸不同國家及球風的對手。（圖／柏文健康事業提供）

▲柏文接手高雄先鋒女足後，除提供球員固定薪資、勞健保及企業正職福利，也配置教練、防護、體能訓練等專業團隊，希望讓球員在更完整的制度下專心投入足球生涯。（圖／柏文健康事業提供）

▲柏文健康事業與國立高雄大學合作成立高雄先鋒男子足球隊，成軍首年便從台乙取得升級資格，進一步補齊從基層青訓到男女成人競技舞台的足球布局。（圖／柏文健康事業提供）

2026世界盃足球賽掀起全球熱潮，台灣球迷熬夜關注世界強權爭冠之際，國內足球如何縮短與國際舞台的距離，也再度成為討論焦點。柏文健康事業旗下「健身工廠」投入足球發展近十年，從兒童足球課程起步，逐步建構U8至U19青訓與週末聯賽，並先後成立女子、男子職業隊，更規劃透過海外基地接軌歐洲資源，試圖補起台灣足球長期存在的基層培育、賽事銜接與職業出路斷層，替年輕球員打造一條能夠持續走下去的足球道路。柏文健康事業投入足球的起點，可追溯至2017年旗下「Sklub兒童體適能俱樂部」開設足球課程。隨著參與人數增加，原有室內場地逐漸不敷使用，團隊開始向外尋找正式足球場地，先後進入義宏足球場及OT經營楠梓足球場，並成立PWFC青訓俱樂部，從單純提供兒童課程，逐步跨入基層球員培育。在持續接觸國內足球環境後，柏文發現，台灣並非沒有喜歡足球的孩子，真正的問題是不同階段之間缺乏穩定銜接。傳統校隊與俱樂部體系各自運作，孩子若未進入特定學校，往往難以持續接受訓練；即使在國小階段表現突出，到了國中、高中及大學，也可能因球隊、賽事或升學選擇不足而離開足球。為改善基層賽事不足及體系分流問題，柏文於2020年舉辦首屆「健身工廠盃」，讓校隊與俱樂部球員在同一賽事交流，隨後陸續建立從U8至U19的週末聯賽系統，希望讓孩子平日正常就學、週末參與固定比賽，降低投入足球與接受教育之間的衝突。這套模式所要解決的，不只是比賽場次不足，而是讓不同年齡層的球員都有下一個舞台。過去台灣足球常出現「國小有球隊、升學後卻沒有下一站」的情況，人才培育呈現一段一段的斷裂；透過青訓、聯賽與俱樂部制度串聯，球員才能持續累積訓練及正式比賽經驗，而不是在成長過程中被迫提早離場。完成基層布局後，柏文也將投資延伸至成人職業層級。2023年接手陽信女足、成立高雄先鋒女子足球隊後，球員福利比照企業正職員工，提供固定薪資、勞健保及相關福利，並配置專職防護員、體能訓練師和公關團隊，希望改善女足球員過去必須兼職維生、有比賽才有收入的處境。制度投入也逐漸反映在競技成績上，高雄先鋒女足在2024至25球季奪得木蘭聯賽冠軍，隨後再拿下總統盃冠軍，並於2025至26球季獲得亞軍。2025年，柏文進一步與國立高雄大學合作成立男子足球隊，首年參加台乙聯賽便取得升級資格，正式補齊企業旗下男女足球隊布局。柏文健康事業董事長陳尚義表示，企業投入足球若只從短期財務回報觀察，確實不是容易的生意，但企業除了追求營運成果，也能透過長期投入改變環境。品牌長陳尚文則認為，台灣足球缺少的不是單一支冠軍球隊，而是讓孩子從接觸足球、進入青訓、參與聯賽，到成年後仍有職業舞台的完整制度。台灣距離世界盃仍有漫長道路，國家隊成績也不可能靠單一企業立即改變。不過，從兒童青訓、青少年聯賽到男女職業隊，柏文十年來試圖串起的，正是台灣足球過去最欠缺的人才培育路徑。當一名孩子開始踢球後，不再因升學、收入或缺乏比賽而中途離開，台灣足球的世界盃夢，才可能從口號逐漸變成一條看得見的道路。