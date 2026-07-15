我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柏文健康事業董事長陳尚義前往西班牙洽談莫特里爾基地合作，期望在成熟足球市場建立長期據點，串聯地方政府、俱樂部與台灣足球資源。（圖／柏文健康事業提供）

▲柏文西班牙籍技術總監Ramon（中）居中牽線，促成企業與莫特里爾地方政府接觸，成為西班牙足球基地計畫得以推進的重要橋梁。（圖／柏文健康事業提供）

▲柏文健康事業希望以西班牙基地作為海外利潤中心，透過場地租借、職業球隊移訓及國際交流創造收入，再將資源投入台灣青訓與年輕球員赴歐培訓。（圖／柏文健康事業提供）

2026世界盃讓台灣球迷再次看見與足球強國之間的差距，而柏文健康事業選擇從海外布局尋找突破口。柏文預計投入400萬歐元，在西班牙南部莫特里爾打造占地5.4公頃、擁有5座職業級球場的足球訓練基地，不僅鎖定歐洲球隊冬季移訓商機，更希望藉由基地營運收益反哺台灣足球，建立青訓合作、球員長期培訓及國際交流管道，讓台灣年輕球員不必完全仰賴家庭資源與經紀人牽線，也能有機會站上歐洲球探面前。柏文健康事業董事長陳尚義直言，「全世界只有台灣踢足球是不賺錢的。」在國內足球市場仍難以形成穩定商業模式的情況下，柏文並未縮減投入，反而把目光轉向歐洲，希望先在成熟足球市場建立能夠獲利的據點，再將資金與資源帶回台灣。這項計畫於2026年初對外公布，基地選址西班牙南部地中海沿岸城市莫特里爾（Motril），總開發面積達5萬4000平方公尺，預計規劃4座天然草皮球場及1座人工草皮球場，柏文持股70％，整體投資金額約400萬歐元。莫特里爾位於西班牙南部「熱帶海岸線」，全年氣候相對溫和。北歐及西班牙北部球隊進入秋冬後，常因低溫、降雪影響訓練，因此南部地區長期是職業球隊移地訓練的重要選項。陳尚義表示，基地未來將提供歐洲職業球隊進行移訓、場地租借及交流賽事，透過5座職業級球場建立穩定營收來源。柏文評估，基地營運成熟後，保守估計毛利率可達50％以上，盼將其打造為海外「利潤中心」，降低長期投入台灣足球所承受的財務壓力。這項合作契機始於2024年，當時莫特里爾市長來台參加國際永續發展研討會，柏文透過西班牙籍技術總監Ramon牽線，與當地政府接觸。莫特里爾正推動包含遊艇碼頭、高爾夫球場及飯店的海岸觀光開發案，雙方因此找到結合運動訓練、觀光與地方發展的合作空間。相較於場地出租的商業收益，柏文更看重基地與台灣足球之間的連結。未來將以莫特里爾為據點，推動西班牙青訓合作，固定輸送具潛力的台灣年輕球員赴歐長期培訓，並安排高強度訓練及國際交流賽。過去台灣球員赴歐發展，往往必須由家庭自行負擔交通、住宿及培訓費用，也高度依賴個別經紀人或私人關係牽線。即使獲得短期移訓機會，也未必能進入當地俱樂部或球探的長期觀察體系。柏文希望透過自有海外基地，讓台灣球員能在固定場域接受訓練、參加比賽，也增加接觸西班牙俱樂部、青訓教練及球探的機會。若未來有球員成功簽約或轉會，也可能進一步建立培育補償及轉會收益，讓青訓不再只是單向支出，而是逐步形成可持續的足球產業鏈。陳尚義認為，台灣足球要與世界接軌，不能只靠偶爾出國比賽或短期移訓，而必須在成熟足球市場建立長期據點。莫特里爾基地能否達成預期收益，仍有待完工營運後檢驗，但從海外市場創造收入、再把資源投入台灣球員培育，已為企業參與國內足球發展提出另一種可能。