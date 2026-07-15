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▲孩子從怕跌倒、怕弄髒，到逐漸學會自己站起來、整理裝備及面對比賽壓力，足球帶來的不只是技術成長，也包含責任感、獨立性與團隊合作。（圖／柏文健康事業提供）

▲FORMOSA 7s邀請西班牙、日本、香港及菲律賓等海外球隊來台交流，讓台灣年輕球員不用遠赴國外，也能在家門口感受不同球風與國際賽事強度。（圖／柏文健康事業提供）

▲FORMOSA 7s從2024年首屆97隊參賽，成長至2026年的182隊，海外隊伍也增至30支，逐步成為台灣基層球員接觸國際競爭的重要平台。（圖／柏文健康事業提供）

▲柏文健康事業從兒童足球課程、青訓及國際賽事持續向上銜接，希望讓孩子在不同成長階段都有比賽與培育舞台，不必因環境斷層提早離開足球。（圖／柏文健康事業提供）

2026世界盃足球賽掀起全球熱潮，台灣要有一天站上國際舞台，除了國家隊戰力，更需要讓孩子從小願意接觸足球、家長願意支持，並擁有持續比賽的環境。柏文健康事業旗下健身工廠投入基層足球近十年，最初從室內兒童課程起步，逐步帶著孩子走向戶外草地，並於2024年創辦FORMOSA 7s國際青少年足球錦標賽，參賽規模從首屆97隊成長至2026年的182隊，讓台灣小球員不必支付高額旅費出國，也能在家門口與海外球隊正面交鋒。前國家隊國腳、現任柏文青訓總教練翁偉賓回憶，早年在Sklub兒童體適能俱樂部帶足球課時，孩子們是在室內「吹著冷氣踢球」。有些孩子跌倒後不急著起身，反而先看教練、再看父母，彷彿等待大人伸手；但經過幾個月訓練後，同一群孩子跌倒時，已會拍拍褲子，立刻繼續追球。翁偉賓認為，足球帶給孩子的成長不只在技術。從第一次穿足球鞋、第一次在草地上弄髒衣服，到學會自己綁鞋帶、整理裝備及扶起隊友，孩子逐漸建立責任感、獨立性與團隊精神，也讓家長重新認識足球的教育價值。台灣過去對基層足球存在不少刻板印象，部分家長擔心孩子曬黑、受傷，也有人將足球視為資源不足學校或體育班學生的選擇。隨著室內課程人數增加，柏文將訓練移往義宏足球場及楠梓足球場，孩子開始真正面對風吹日曬、身體碰撞與比賽壓力。這段從冷氣房走向草地的過程，也逐漸改變家長觀念。家長看見孩子在比賽中學習承受挫折、與隊友溝通，跌倒後不再等待協助，足球也從單純的課後活動，成為培養體能與人格的重要媒介。然而，讓孩子喜歡踢球只是第一步。台灣基層過去更大的問題，是缺乏穩定且具強度的國際賽事，即使球員在國內表現突出，也不容易接觸不同足球文化與比賽節奏。為讓台灣小球員在成長階段就能接觸國際競爭，柏文於2024年創辦FORMOSA 7s國際青少年足球錦標賽，邀請日本、香港、菲律賓及西班牙等地球隊來台交流。首屆共有97隊參賽，其中20支為海外隊伍；2025年增加至134隊，2026年再成長至182隊，其中海外球隊達30支，國內外參與人數合計超過6000人。柏文健康事業品牌長陳尚文表示，FORMOSA 7s的意義不只在參賽數字，而是讓台灣孩子不用負擔高額機票與住宿費，就能在熟悉的環境面對不同球風。對教練而言，也能透過比賽更清楚看見球員在速度、對抗及臨場判斷上的差距，作為後續訓練方向。陳尚文也指出，賽事能夠持續擴大，並非單一企業所能完成，喬山健康科技、東南旅行社與永豐金控等夥伴的長期支持，讓國際賽事逐步成為固定平台。足球強調團隊合作，推動基層發展同樣需要更多企業共同投入。從冷氣房裡第一次碰球，到站上國際賽場與海外球隊競爭，柏文近十年的基層布局，希望讓孩子不只「曾經踢過足球」，而是能持續走過青訓、青年賽事，甚至銜接成人球隊。世界盃夢或許仍然遙遠，但當更多孩子願意踢、更多家長願意陪伴，台灣足球才有機會累積足以改變未來的人口基礎。