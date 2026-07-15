每次開賣不論是中秋節檔期、春節檔期，總是秒殺，幾分鐘內就被搶光的陳耀訓蛋黃酥，今（15）日公布中秋節檔期將於7月28日開賣，時間為12:30，同樣在拓元系統開賣，並在臉書粉專「陳耀訓・麵包埠」公布相關事項，此次售價為8入賣900元。
陳耀訓蛋黃酥中秋節檔期的紅土蛋黃酥即將開賣，時間就在7月28日中午12:30開放預購。提貨日期為2026年8月10日～2026年9月25日，提貨地點一樣是要親自到店面「陳耀訓·麵包埠」（台北市松山區敦化北路244巷51號1樓。至於預購同樣是要從「拓元售票系統」。
臉書粉專並提到5大注意事項：
1.每人限購8盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買。
蛋黃酥名店另一家：不二糕餅7/27開賣
至於同樣高人氣的不二糕餅，則宣告將於7月27日、7月28日、7月30日分三天，早上10點開始接受個人預訂，訂滿為止。限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。
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1.每人限購8盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買。
蛋黃酥名店另一家：不二糕餅7/27開賣
至於同樣高人氣的不二糕餅，則宣告將於7月27日、7月28日、7月30日分三天，早上10點開始接受個人預訂，訂滿為止。限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。