因颱風巴威影響而延期的「2026花蓮FUN暑假」，今（15）日將在壽豐鯉魚潭開展，知名動漫IP「航海王」（ONE PIECE）主題亮點搶先迎賓－千陽號、魯夫、喬巴等裝置將現身鯉魚潭、火車站及東大門夜市等地。今日晚間7時30分將舉行開幕式，更有長達8分鐘的星空煙火秀。《NOWNEWS》整理開幕、閉幕活動，以及煙火秀、交通資訊等一文掌握。
花蓮縣政府表示，颱風巴威遠離後，活動團隊立即進行展區巡檢、設施復原、環境清掃及周邊整理等工作；為維持最佳觀展品質，活動決定於今（15）日上午開展，並配合延長至8月20日閉展；活動包括日間水舞演出，以及集章打卡兌換限定授權紀念品等都將於今天起開跑。
慶祝活動正式開展，今日當天晚間7時30分將舉行盛大開幕式，邀請即將成真火舞團、飛藝舞團Art Baby表演，壓軸的絢麗水舞光影秀，搭配長達8分鐘的限定星空秀，點亮鯉魚潭湖面。
🟡「2026花蓮FUN暑假」主要資訊：
地點：花蓮鯉魚潭及周邊景點
期間：7月15日－8月20日
官網：2026花蓮FUN暑假
🟡「2026花蓮FUN暑假」開幕、閉幕活動與煙火秀：
📍開幕日：
活動：即將成真火舞團 × Art Baby × 星空煙火秀
日期：7月15日
時間：19:30-20:30
煙火秀時間：預計20:10
📍閉幕日：
活動：神劍藝術團 × 星空煙火秀
日期：8月16日
時間：19:00-20:00
煙火秀時間：預計19:30
📍每週六、週日煙火：
煙火時間：預計20:00，配合水舞光影秀演出
🟡「2026花蓮FUN暑假」交通方式：
📍搭公車：
▪️統聯客運步行出花蓮火車站前站，於左前方之花蓮轉運站搭乘1139C至鯉魚潭下車。諮詢專線 : 0800-676-676
▪️太魯閣客運步行出花蓮火車站前站，於左前方之花蓮轉運站搭乘303B、303C台灣好行縱谷花蓮線，至鯉魚潭潭北遊客中心站或潭南遊憩區下車，再步行10-15分鐘至會場。諮詢專線 : 03-8630080
📍國道客運（台北至花蓮）：
葛瑪蘭客運 (花蓮線1918)板橋轉運站－花蓮轉運站
📍自行開車：
花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100 號開車民眾，請將車輛停至潭北或潭南停車場，再步行10-15分鐘至會場欣賞表演。
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🟡「2026花蓮FUN暑假」主要資訊：
地點：花蓮鯉魚潭及周邊景點
期間：7月15日－8月20日
官網：2026花蓮FUN暑假
🟡「2026花蓮FUN暑假」開幕、閉幕活動與煙火秀：
📍開幕日：
活動：即將成真火舞團 × Art Baby × 星空煙火秀
日期：7月15日
時間：19:30-20:30
煙火秀時間：預計20:10
📍閉幕日：
活動：神劍藝術團 × 星空煙火秀
日期：8月16日
時間：19:00-20:00
煙火秀時間：預計19:30
📍每週六、週日煙火：
煙火時間：預計20:00，配合水舞光影秀演出
📍搭公車：
▪️統聯客運步行出花蓮火車站前站，於左前方之花蓮轉運站搭乘1139C至鯉魚潭下車。諮詢專線 : 0800-676-676
▪️太魯閣客運步行出花蓮火車站前站，於左前方之花蓮轉運站搭乘303B、303C台灣好行縱谷花蓮線，至鯉魚潭潭北遊客中心站或潭南遊憩區下車，再步行10-15分鐘至會場。諮詢專線 : 03-8630080
📍國道客運（台北至花蓮）：
葛瑪蘭客運 (花蓮線1918)板橋轉運站－花蓮轉運站
📍自行開車：
花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100 號開車民眾，請將車輛停至潭北或潭南停車場，再步行10-15分鐘至會場欣賞表演。