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2026年世界盃4強首戰今（15）日登場，FIFA世界排名第2的西班牙展現攻守俱佳的表現，最終以2：0擊敗排名第3的法國，不僅終結「高盧雄雞」連續3屆世界盃闖進決賽的美夢，也自2010年南非世界盃後，相隔16年再度挺進世界盃冠軍戰。西班牙同時將國際A級賽不敗紀錄推進至37場，追平義大利保持的歷史最長紀錄。這場四強賽被外界視為「提前上演的冠軍戰」，西、法兩支世界勁旅開賽便展開激烈攻防。不過率先掌控節奏的是西班牙。第22分鐘，19歲天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）切入禁區時遭法國後衛迪涅（Lucas Digne）放倒，主裁判果斷判罰12碼。由皇家社會前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀，他穩穩將球送進球門右下角，幫助西班牙取得1：0領先。法國不僅比分落後，後防更雪上加霜，中衛薩利巴（William Saliba）因傷提前退場，讓法國的防線更加吃緊。下半場法國試圖反撲，但始終無法突破西班牙的高強度逼搶。第58分鐘，效力熱刺的右後衛波羅（Pedro Porro）與巴塞隆納中場奧爾莫（Dani Olmo）完成精彩配合，波羅殺入禁區後冷靜右腳推射破網，將比分擴大為2：0。落後兩球的法國只能全力壓上，但西班牙防線在年僅19歲的中衛庫巴西（Pau Cubarsí）領軍下滴水不漏，成功限制姆巴佩（Kylian Mbappé）與登貝萊（Ousmane Dembélé）兩大攻擊核心，全場未讓法國取得任何進球。終場西班牙以2：0完封法國，成功報了近年多次大賽交手的一箭之仇，也延續對法國的連勝氣勢。西班牙自2024年以來持續維持驚人穩定性，這場勝利後，國際A級賽連續37場保持不敗，追平義大利於2018年至2021年間締造的世界紀錄。此外，法國本屆世界盃原本前6戰皆有進球，但4強面對西班牙卻遭到全面封鎖，首次遭到完封淘汰，也無緣連續3屆挺進世界盃決賽。西班牙將在世界盃決賽迎戰英格蘭與阿根廷之戰的勝隊，力拚隊史第2座世界盃冠軍。若能成功封王，也將是繼2010年南非世界盃後，再度站上世界足球最高榮耀。